江祖平爆料者變受害者 怒嗆告龔益霆下藥性侵索賠1300萬

江祖平原本稱龔益霆下藥性侵「大特」女演員，現承認受害者是自己。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵「大特」女演員，昨意外翻轉，她承認自己就是口中的「大特」受害者，她原本怕說出事實讓媽媽擔心，但媽媽終究仍得知真相。江祖平以暗示性文字提到遭性侵的細節，指出對方趁她無意識的情況下，硬上完之後清理乾淨，讓她不解：「原來情侶可以這樣喔。」

龔益霆被江祖平連環踢爆性侵，昨都沒有任何回應。（翻攝自IG）

★心臟病藥被換成鎮定劑 失去意識遭性侵拍裸照

據悉當時是龔益霆趁江祖平身體虛弱時，將她心臟病的藥換成鎮定劑，在她失去意識後性侵並拍攝裸照，江祖平醒來後發現被偷拍，要求龔益霆刪除照片，卻遭對方敷衍；加上龔益霆喝醉時動粗，還打破她的房門，一連串惡劣行徑讓江祖平無法忍受，因此選擇曝光。目前檢警已展開偵查，她也已答應赴內湖分局製作筆錄。

江祖平還放話要告龔益霆性侵，並索賠1300萬，她說會將這些錢捐給動物之家，原因是「龔益霆應該吃得到這些狗糧」，以雙關語狠酸前男友。

三立昨宣布龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查。（翻攝自臉書）

然而這麼生氣的原因，是她認為龔美富一家人從出事後就毫無悔意，這種「親人會護親人」的舉動讓她絕望說：「讓您們道歉的機會夠多了，我放棄，不再主動打給您們，雖然只是需要聽到『對不起』，那法院見。」

★加碼爆料前男友對女牌咖伸狼爪 龔美富暫離三立副總現職

她還加碼再爆龔益霆的狼爪除了伸向幕後女性工作人員之外，也有女性牌咖受害。她說龔益霆有次打牌結束，將鎖定的女牌咖強拉進房間，脫下自己的耳環、項鍊、手錶，稱對方胸部大，要求要當炮友，女牌咖立刻拒絕，龔竟回「妳不要後悔喔」。對於這件事，江祖平聲稱自己有訊息跟人證，且當時兩人仍在交往中，但昨截稿前，龔美富和龔益霆沒有任何回應。

而三立總經理高明慧昨宣布龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查，職位目前由總監張若帆暫代。三立也提到公司性平申訴負責窗口確實有主動聯繫江祖平，兩人4日通話約10分鐘。

★江祖平不滿無悔意怒爆料 衛福部籲循法律途徑求助

此外，對於江祖平陸續揭露疑似性侵犯的資訊，包括照片、姓名等，衛福部保護司長張秀鴛表示，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人還是要依循法律途徑尋求幫助。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

