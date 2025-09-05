《我家的事》帥導媽徵媳婦 潘客印被拱辦相親場

黃珮琪（左起）、導演潘客印、高伊玲昨一同出席電影《我家的事》和牛排館的聯名活動。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《我家的事》導演潘客印昨帶著片中母女高伊玲、黃珮琪一同出席宣傳活動，提到日前回家鄉彰化社頭舉辦活動，潘客印透露意外成為一場溫馨又趣味的「返鄉宴」，他不僅獲得鄉長頒發的「傑出鄉民」獎牌，他的母親更以鮮紅服裝、珍珠項鍊現身，場面彷彿親家母迎賓般喜氣洋洋。

潘客印單身許久，讓高伊玲直呼擔心，「他已經38歲，很急啊！跟我弟差不多，很想把他『銷』出去！」但真的在幫他物色對象的其實是導演媽媽「阿珠」，除了曾問高伊玲「結婚了嗎？」先前宣傳時還曾捧著工作人員的臉直呼「好可愛」，更牽著對方到處逛。

請繼續往下閱讀...

電影還沒正式上映，目前開賣三場搶先場反應熱烈，全數售罄，眾人提議乾脆舉辦「帥導演相親場」，當場被虧「觀眾會不會原本以為是跟曾敬驊相親，結果發現是導演本人要徵婚！」讓潘客印哭笑不得。《我家的事》將於9月12日在台上映。

