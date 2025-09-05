勇奪「亞洲影視內容」戲王 宋偉恩撇得失心滿懷感謝

宋偉恩（右）昨憑《血‧拾人生》榮獲亞洲影視內容大獎最佳男主角。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第六屆亞洲影視內容大獎昨晚揭曉，宋偉恩憑《血‧拾人生》榮獲最佳男主角，上台難掩感動落淚；徐灝翔則以《生日快樂》拿下最佳男配角，雙雙為台灣影視爭光。

宋偉恩詮釋血癌病患朱頤，成功打動評審，他受訪時提到這是時隔7年再度角逐戲劇獎項，過去曾陷入低潮，甚至害怕自己會被淘汰。他特別感謝原型人物朱頤與家人好友一路支持，「把我當自己人照顧，對表演幫助很大。」

請繼續往下閱讀...

徐灝翔在《生日快樂》中飾演頭頸癌末期病友，出道30年首度獲獎，他感慨說：「過去常演短命角色，幾乎每個角色都會在中途掛掉，這次能被看見特別開心。」

同場入圍的班鐵翔雖未奪獎，但他仍大方表示：「藝人沒資格退休，要忘記背後、永遠看前方。」此外，杜蕾以《在光裡的人》挑戰腦麻病患入圍最佳女配角，她感謝母親柯淑勤一路叮嚀指導，笑說媽媽驚呼：「第一部長片就能入圍，也太幸運了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法