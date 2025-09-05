晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

勇奪「亞洲影視內容」戲王 宋偉恩撇得失心滿懷感謝

宋偉恩（右）昨憑《血‧拾人生》榮獲亞洲影視內容大獎最佳男主角。（記者潘少棠攝）宋偉恩（右）昨憑《血‧拾人生》榮獲亞洲影視內容大獎最佳男主角。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第六屆亞洲影視內容大獎昨晚揭曉，宋偉恩憑《血‧拾人生》榮獲最佳男主角，上台難掩感動落淚；徐灝翔則以《生日快樂》拿下最佳男配角，雙雙為台灣影視爭光。

宋偉恩詮釋血癌病患朱頤，成功打動評審，他受訪時提到這是時隔7年再度角逐戲劇獎項，過去曾陷入低潮，甚至害怕自己會被淘汰。他特別感謝原型人物朱頤與家人好友一路支持，「把我當自己人照顧，對表演幫助很大。」

徐灝翔在《生日快樂》中飾演頭頸癌末期病友，出道30年首度獲獎，他感慨說：「過去常演短命角色，幾乎每個角色都會在中途掛掉，這次能被看見特別開心。」

同場入圍的班鐵翔雖未奪獎，但他仍大方表示：「藝人沒資格退休，要忘記背後、永遠看前方。」此外，杜蕾以《在光裡的人》挑戰腦麻病患入圍最佳女配角，她感謝母親柯淑勤一路叮嚀指導，笑說媽媽驚呼：「第一部長片就能入圍，也太幸運了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中