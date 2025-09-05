攜《愛情萬歲》重返威尼斯 蔡明亮獲「費比西終身成就獎」

蔡明亮獲費比西國際影評人協會頒發終身成就獎，暖心回應創作路上不孤單。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕蔡明亮導演1994年執導的《愛情萬歲》拿下當年威尼斯影展最高榮譽金獅獎，時隔31年，4K數位修復版由國家影視聽中心修復完成，獲選第82屆威尼斯影展「經典單元」放映；蔡明亮前天現身威尼斯世界首映，獲頒費比西國際影評人協會頒發終身成就獎，現場掌聲不斷。

《愛情萬歲》4K數位修復版海報。（國家影視聽中心提供）

協會表示，蔡明亮將電影變成一種經得起時間淬鍊、充滿人道關懷的藝術形式，大讚他敢於打破創作限制，再次定義自由；蔡明亮感動回應：「感受到國際的影評人對我非常支持，讓我在創作路上一點都不寂寞。」主角李康生同樣重回威尼斯，感性說：「來到威尼斯感覺像是回家一樣。」

請繼續往下閱讀...

片中女主角楊貴媚在大安森林公園長椅的7分鐘哭戲，至今蔚為經典，共同出席活動的影視聽中心董事長褚明仁說道：「《愛情萬歲》呈現的不只是蔡明亮導演獨特的電影美學，還包括和他長期合作的班底演員們一路的成長、一個城市、台北市發展的記憶。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法