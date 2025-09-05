范瑞君買塔位遇詐騙 勇兔爆大牙七夕求紅線

勇兔（左起）、范瑞君、張詩盈被稱為「廚房三美」，三人特地跑到關渡練習炒大鍋菜。（大愛電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》昨舉辦首映，范瑞君、張詩盈、「勇兔」林筳諭、張雁名、周詠軒、林輝瑝同台亮相。范瑞君劇中一肩扛下四千萬債務，她坦言現實裡也曾遇詐騙，大學畢業後因朋友推薦買下兩個預售靈骨塔，結果最後一頭空，不過她緩頰：「對方當時也是好康相報，他自己也受騙」。

張雁名與張詩盈飾演夫妻，他笑稱自己戲裡戲外都是婆媳間的「夾心餅乾」，透露媽媽急性子、老婆步調慢，雙方曾一度「王不見王」，最後因孩子出生才化解僵局，自曝常不滿媽媽將過年行程搞得像「趕通告」，全靠太太在旁安撫，才降低怒氣。

勇兔則因好友大牙離婚被問到近況，她搞笑說：「開心啊，多了一個單身朋友，可以一起吃飯、看《鬼滅之刃》。」還爆料大牙七夕時去求紅線，「我因為工作沒去，錯過了桃花加持。」讓她好氣又好笑。

