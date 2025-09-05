羅志祥12月7度攻蛋 慶出道30年預告玩砸派

羅志祥宣布12月在小巨蛋開唱，與歌迷歡慶出道30周年。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥出道30周年，宣布年底重返小巨蛋開唱，第七度攻蛋的他激動表示：「我上次是在高雄巨蛋跨年演出，現在能回到台北小巨蛋，對我來說就像是一個圓滿的返場。」由於這套巡演跟觀眾會有砸派的驚喜互動，昨晚更在IG預告：「不想被我砸派的你們，有種就買離我遠一點的座位，不然我一定會讓你素顏離開小巨蛋！」

小豬最新巡演去年底從高雄巨蛋啟航，演唱會上重現《愛的主場秀》、《一支獨秀》、《舞狀元》等經典歌曲，不只有超過3小時熱力四射，也有感性影片串接出道以來的成長歷程，讓粉絲彷彿穿越時光隧道，現場氛圍催淚又感動。

向來寵粉的小豬，這次也大手筆準備禮物要讓現場觀眾「抽獎」，搶先預告：「這次真的會玩很大！」就看哪位幸運兒，能獲得他親自準備的禮物。

回首出道歷程，小豬表示：「回到小巨蛋剛好出道30周年特別有感觸，這個舞台承載了我太多夢想、汗水，還有跟歌迷們一起寫下的回憶。」透露台北場在舞台特效投入比以往多出兩倍的預算，也特別安排新的編舞設計，「這次有新歌首唱，只在台北場！還有還有大家最期待的砸派！這次就是要跟大家一起《鬧翻天》啦！」

「2025羅志祥 30巡迴演唱會 台北站」12月13、14日在小巨蛋登場，門票9日在寬宏售票開賣。

