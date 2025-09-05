晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗憂心江祖平前途 羅北安笑認撞臉霍爾狗

Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安昨彩排《囍宴》音樂劇。（記者陳奕全攝）Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安昨彩排《囍宴》音樂劇。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗、羅北安和閻奕格等人昨彩排音樂劇《囍宴》，其中苗可麗過去演出多齣三立八點檔，被問及江祖平爆出三立資深副總龔美富兒子龔益霆疑似性侵，並性騷電視台內女員工，苗可麗坦言看到新聞後相當震驚。

她說龔益霆身為劇組工作人員，她當然見過也認識，只是從沒聽聞過這些事，也不知道未來江祖平會不會因此遭電視台封殺。

而羅北安近日在社群媒體被網友指出撞臉《霍爾的移動城堡》裡的狗狗「茵茵」，他昨幽默模仿茵茵翻白眼的模樣，指出女兒在網路上看見此事，立刻請他合照回應，對於被指「撞臉」，他說：「我覺得滿像的，但牠比我可愛啦！」

此外，2位男主角Will Jay和Matt Shingledecker恰巧都是新婚，太太也都特地來台看演出。其中Will Jay曾是《中國好聲音》周杰倫戰隊成員，他中文原本不流利，「但因為演《囍宴》，中文進步神速」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中