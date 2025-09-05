苗可麗憂心江祖平前途 羅北安笑認撞臉霍爾狗

Willy Jay（左起）、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安昨彩排《囍宴》音樂劇。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗、羅北安和閻奕格等人昨彩排音樂劇《囍宴》，其中苗可麗過去演出多齣三立八點檔，被問及江祖平爆出三立資深副總龔美富兒子龔益霆疑似性侵，並性騷電視台內女員工，苗可麗坦言看到新聞後相當震驚。

她說龔益霆身為劇組工作人員，她當然見過也認識，只是從沒聽聞過這些事，也不知道未來江祖平會不會因此遭電視台封殺。

而羅北安近日在社群媒體被網友指出撞臉《霍爾的移動城堡》裡的狗狗「茵茵」，他昨幽默模仿茵茵翻白眼的模樣，指出女兒在網路上看見此事，立刻請他合照回應，對於被指「撞臉」，他說：「我覺得滿像的，但牠比我可愛啦！」

此外，2位男主角Will Jay和Matt Shingledecker恰巧都是新婚，太太也都特地來台看演出。其中Will Jay曾是《中國好聲音》周杰倫戰隊成員，他中文原本不流利，「但因為演《囍宴》，中文進步神速」。

