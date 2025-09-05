晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平控性侵 三立高層兒揭情變

江祖平近日連環爆料，指三立副總兒子龔益霆涉性侵。（三立提供）江祖平近日連環爆料，指三立副總兒子龔益霆涉性侵。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，像是「你的胸部滿大的」、「想揉」等字眼，後來證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。而士林地檢署則表示已主動分案調查此事。

龔益霆發聲明否認性侵，驚爆與江祖平有感情糾葛。（翻攝自threads）龔益霆發聲明否認性侵，驚爆與江祖平有感情糾葛。（翻攝自threads）

對此，龔益霆昨發聲明否認性侵，強調自己與江祖平自2024年10月23日開始交往，直到2025年8月31日分手，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」，表示自己將全力配合司法調查。

龔益霆強調分手必然讓江祖平受到情感上的傷害，「她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。」但他也承認自己在私人感情問題上處理不當，會坦然面對，呼籲江祖平撤下所有不實貼文。

只是聲明發出不到半小時江祖平就火速反擊，隔空喊話龔益霆：「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到你捶壞了我的房門。」並稱自己從一開始就只是需要一個真誠道歉，「但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多。」

而龔美富提到自己身為父親，信任兒子的所作所為，「但我相信，司法最後會還他清白。」也指出自己身為三立主管，會利害迴避。但江祖平對他所說「清白」二字直接開轟，指出自己幾天前曾以訊息、電話告知龔益霆，希望他向受害者道歉，對方竟然回「她沒有爽到嗎」，讓江祖平更生氣。

三立電視台稱已啟動調查機制，「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」不過江祖平打臉三立說法，稱「沒人跟我本人聯絡」，但三立公關回應，這兩天人資中心的性平申訴負責人確實有致電聯繫江祖平，也曾與本人通過話，讓雙方說法出現矛盾。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

