搭捷運聽民歌 萬芳10月大安森林公園飆嗓

萬芳覺得大安森林公園露天音樂台是提供市民聽音樂的好地方。（ 新視紀整合行銷提供）萬芳覺得大安森林公園露天音樂台是提供市民聽音樂的好地方。（ 新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年適逢民歌50週年，陸續有不同主題的民歌演唱會陪伴大家，10月18日在大安森林公園音樂台及草地廣場將舉辦「搭捷運聽民歌」演唱會，包括萬芳、丁曉雯等多位歌手都將參與演出。

「搭捷運聽民歌」演唱會演出陣容還包括胡德夫、馬毓芬、金智娟、蘇來、許景淳、殷正洋、李建復等歌手，萬芳談到，民歌是陪伴長大的朋友，很開心今年參加很多場不同的民歌演出。她說：「大安森林公園綠意盎然，非常舒適，露天音樂台更是提供市民聽音樂的好地方。」

胡德夫感性回憶：「1974年6月2日在國際學舍體育館（現大安森林公園）舉辦我個人第一場演唱會『美麗的稻穗』，如今50多個年頭過去，再度回到這個熟悉的地方，我已從青蔥少年成為白髮老人，但歌是永遠不老的。」透過「台北捷運GO App」將有機會抽演唱會特區門票。

