凃惠源創音樂學苑 秀琴愛女受訓拚出道

凃惠源（左起）與歌手老婆呂婕菲合體亮相，誇讚星二代陳琳非常認真。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人凃惠源昨舉辦記者會，宣布創立的「HYT流行音樂學苑」將與南韓東亞放送藝術大學（DIMA）展開跨國建教合作計畫，而藝人秀琴與陳致遠的19歲寶貝女兒陳琳也是練習生，要力拚出道機會。

陳琳帶來精彩表演，受訪害羞回應，父母親都很支持她的夢想，至於是否有下禁愛令？她笑回：「他們有說，現在就是盡量先專注當下的事情！」凃惠源透露，星二代陳琳是經由華岡藝校推薦並通過考核才進入培訓，旗下練習生將在12月面臨最終考核，屆時才會決定是否能以男團或女團的成員出道。

此外，小凃惠源22歲的歌手嫩妻呂婕菲及女兒Melo Moon（夏沐）分別擔任歌唱及饒舌老師。凃惠源受訪強調，旗下藝人都會有禁愛令，自嘲常有人誤以為他跟學生談戀愛，「她是我老婆啦，結婚後再談戀愛可以，作為藝人發展就絕對不可以。」

