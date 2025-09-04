《最終聖事》完結厲陰宅 導演不捨告別竟淚崩

派屈克威爾森（右）和薇拉法蜜嘉告別《厲陰宅》系列。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕賣座恐怖片系列續作《厲陰宅：最終聖事》不僅是系列新篇章，更是由派屈克威爾森和薇拉法蜜嘉飾演的「華倫夫婦」的最後驅魔冒險。導演麥可查維斯接受專訪時談及片場的最後時刻與電影的動人結尾，透露雖無人當場落淚，但整個拍攝過程始終瀰漫著告別的氛圍。

導演麥可查維斯（圖）透露回歸飾演神父的史蒂夫寇特，拍攝最後一場戲時相當不捨。（華納兄弟提供）

查維斯表示，真正落淚的反而是他自己，「結果其他人還要來安慰我！」他回憶拍攝初期，回歸演出高登神父的史蒂夫寇特與演員群的最後一場同框戲就相當動人，「當時史蒂夫說『我想這就是我們最後一次一起演這些角色了吧！』現場氣氛既心碎又珍貴。」

請繼續往下閱讀...

導演麥可查維斯透露回歸飾演神父的史蒂夫寇特（圖），拍攝最後一場戲時相當不捨。（華納兄弟提供）

這樣的經歷讓導演深感幸運，「雖然我是從《厲陰宅3》才加入，但能陪伴這些走了超過12年的夥伴一起迎接告別，真的很特別。」他強調，拍攝過程中不斷有類似時刻，提醒大家這是一段非凡的旅程。

至於片尾戲份，查維斯透露由大衛萊斯利強森操刀的劇本原稿就已包含這段感人結局，「那場戲完全沒動過，我每次看都還會被打動，大衛真的很懂這些角色與系列，能讓我們以如此美麗的方式謝幕，我非常感謝他。」

談到「厲陰宅宇宙」未來走向，查維斯認為沒有什麼是真正結束的，「我相信未來還會有不同的演變或延伸，但至少現在，大家都把這部電影視為最終章，特別是對派屈克和薇拉而言，是一個完美告別。」《厲陰宅：最終聖事》今天在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法