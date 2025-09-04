王心凌遭爆復燃吳克群 引用《劈你的雷》否認

王心凌生日前爆出緋聞。（天晴娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌明天過生日，沒想到收到的禮物竟是「花邊緋聞」，遭爆料與大她3歲的吳克群疑似「舊情復燃」。巧的是，早在17年前本報剛好也在王心凌生日前兩天拍到吳克群去參加她的生日宴，對於這次傳出「回收愛情」，雙方也做出回應。

吳克群近期工作行程忙碌。（滾石提供）

最近王心凌才宣布好消息，11月即將飛往美國紐約及舊金山巡演，還鬆口明年初將重返台北小巨蛋開唱，歌唱事業有好成績，外界也關心她的感情世界，最近遭爆料和吳克群一同現身機場，甚至在飛機上她去上廁所，吳克群也會陪在旁邊。

對於繪聲繪影的爆料，王心凌昨在社群引用她的歌曲《劈你的雷正在路上》歌詞，疑似針對緋聞做出回應，她寫道「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說的天花亂墜？」還放上一個充滿疑惑的表情符號，似乎覺得爆料者將她和吳克群的關係說得「天花亂墜」。

對於被爆料和吳克群一起出入機場，甚至在飛機上還有「情侶般互動」，王心凌經紀公司回應本報：「近期去上海都是跟經紀人一起去工作。」吳克群經紀人則表示：「克群近來行程緊湊，參加多場音樂節與演唱會，只是恰巧有2次活動與王心凌同場。」

