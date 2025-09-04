晴時多雲

娛樂 最新消息

方志友自曝老妹 美容院相愛相殺連晨翔

連晨翔（左）、方志友在《舊金山美容院》飾演江氏兄妹，兩人 戲裡戲外默契佳。（TVBS提供）連晨翔（左）、方志友在《舊金山美容院》飾演江氏兄妹，兩人 戲裡戲外默契佳。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕 連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演沒有血緣關係的兄妹，兩人首次合作，但默契卻像親兄妹，不過方志友自曝：「其實我比他大兩歲啦！」

連晨翔的角色擅長以料理安慰、鼓勵陷入低潮的親友，但方志友爆料：「這位劇中很會煮，可是本人（廚藝）煮得我頭很痛。」連晨翔立刻喊冤：「我想幫她烤土司都被拒絕，我現在有比較厲害，會單手打蛋。」方志友則吐槽：「可能還有蛋殼在裡面喔！」兩人相愛相殺的互動笑翻現場，也讓觀眾更加期待播出後的兄妹化學效應。

方志友劇中扮演在日式酒店工作的小姐，除了要展現酒國女英豪的帥氣外，長袖善舞的公關能力更是堪稱一流。聊到角色個性，活潑健談的方志友被問到自己和角色誰更偏向E人（個性外向），她表示角色因為家庭因素會比較收斂，而自己相對更E一些，笑說：「其實我是I人（性格內向）喔！看不出來嗎？遇到認識的人才會比較E啦！」

