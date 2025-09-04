許志豪搭檔張秀卿主持 穿情侶裝練喙花

張秀卿（左）和許志豪（右）認識20年首度同框主持，兩人還穿同色系衣服，被虧「情侶裝」，中為許效舜。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕張秀卿與許志豪曾在同個唱片公司，曾是「師姐弟」的兩人認識20年，日前首度在公視台語台喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》的網路企劃《全民練喙花》上合體主持，兩人還穿著同色系衣服，被笑虧是「情侶裝」。許志豪則感性回憶當年張秀卿帶著他南征北討，至今仍讓他相當感動。

許志豪近年在各大節目中以幽默唱腔翻唱台語歌曲，去年還推出暌違十年的台語專輯。談起與張秀卿的緣分，許志豪說他20年前還只是張秀卿的「小小小師弟」，經常跟著張秀卿四處跑，「真的要謝謝秀卿姐姐的照顧，是她一路帶著我，讓我有很多機會被更多人看見！」

請繼續往下閱讀...

而兩人這次搭檔亮相還都穿著紅色服裝，他們幽默表示這並非事先安排，而是兩人的自然默契。許志豪先前也曾參與《Talk Talk秀台語》第一季錄影，直呼這次回到《全民練喙花》就像「回娘家」一樣自在又開心，還喊話：「如果有第三季，我一定要再來玩！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法