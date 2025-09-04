蔡凡熙96分鐘高速追殺 林柏宏驚險遭襲嚇壞了

林柏宏（左）、宋芸樺化身「最強高鐵CP」，盼《96分鐘》票房大賣開紅盤。（記著胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《96分鐘》昨在台北首映，主角林柏宏、宋芸樺上週隨劇組前往北中南掃街宣傳，獲得高人氣；宋芸樺回憶「當天天氣很熱，我們發的扇子很受歡迎，很多阿公阿嬤都主動來拿」，林柏宏也說，七夕場特映滿多學生捧場的，希望上映後有更多觀眾找到共鳴。

蔡凡熙（左起）、姚以緹、李李仁宣傳《96分鐘》，邀影迷感受心跳加速的高鐵旅程。（記者胡舜翔攝）

《96分鐘》講述高鐵炸彈案，乘客命懸一線的故事，林柏宏、宋芸樺化身最強「高鐵CP」，不免俗問到票房公約？林柏宏打趣說不如實現電影情節，去蜜月勝地馬爾地夫，此話一出，遭同片的姚以緹、蔡凡熙插話「那只有你們兩人去耶」，林柏宏才趕緊改口：「那在當地辦粉絲見面會好了。」化解尷尬。

首次挑戰動作戲的蔡凡熙興奮表示前天才看完電影，「真的很喜歡，動作戲拍得過癮」，蔡凡熙透露和林柏宏對打時，被他指甲刮傷，當場流血，所幸是小傷，自嘲「有疤比較帥。」

為飾演該角，蔡凡熙每天花3小時上妝、1小時卸妝，「之前拍什麼都被打，剛好這次能把魯蛇的氣發洩出來。」林柏宏補充表示，多次被蔡凡熙「高速追殺」的驚險場面嚇到，「他高我十公分、又小我十歲，拿刀衝過來真的很有壓迫感。」

由於《96分鐘》主場景都在高鐵發生，宋芸樺表示現在都是搭高鐵做宣傳，有種走進電影場景的感覺，姚以緹說一直有「還沒下車」的錯覺，蔡凡熙搞笑接話：「現在都會覺得怎麼又是高鐵！」眾人對高鐵或多或少有陰影。《96分鐘》5日在台上映。

