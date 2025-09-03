晴時多雲

娛樂 最新消息

Energy週末進擊雄蛋 蜜桃大放送 牛奶生日團員練團祝壽

Energy牛奶（中）過生日，坤達（右二）形容他就像大壽桃包覆著團員。（相信音樂提供）Energy牛奶（中）過生日，坤達（右二）形容他就像大壽桃包覆著團員。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在贏得本屆金曲獎年度歌曲大獎之後，Energy即將在本週六、日帶著榮耀到高雄巨蛋舉行「ALL IN 全面進擊」演唱會，昨天是團長牛奶生日，團員也利用練團空檔送上祝福。

Energy練團時，團員突然唱起生日歌，並端出大壽桃向牛奶獻上驚喜祝福，還說：「祝奶哥福如東海、壽比南山！」牛奶將壽桃撥開，發現裡面還藏著好多小壽桃，坤達暖心說：「奶哥就是外面這顆大壽桃，包著我們4個小壽桃。」團員笑說牛奶是團體裡的「微笑先生」，遇到卡關時他總是樂觀積極、帶給團體很多正面鼓勵。

為了演唱會造型，坤達、書偉最近將頭髮染成特殊的綠色與粉色，剛好和大壽桃的顏色相呼應，兩人站在牛奶身旁笑說：「我們就是壽桃的顏色！」牛奶直呼：「真是情和義、值千金！」談到生日願望，牛奶希望演唱會圓滿順利，身邊愛的人都能平安健康。

Energy為了演唱會有新嘗試，牛奶與坤達將挑戰10公尺高空彈簧特技，另外團員也將在環繞移動舞台上從觀眾頭頂橫空飛越，大家笑說這根本是「蜜桃大放送」，演唱會購票可洽拓元售票系統。

