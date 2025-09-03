晴時多雲

娛樂 最新消息

《他年她日長髮有戲》張艾嘉爆料帥鏡頭就剪掉 許光漢笑問影片沒有我？

許光漢在《他年她日》首度頂著長髮拍電影，長髮造型來自張艾嘉的想法。（甲上提供）許光漢在《他年她日》首度頂著長髮拍電影，長髮造型來自張艾嘉的想法。（甲上提供）

記者許世穎／香港報導

監製張艾嘉（右二）透露許光漢（左二）當初一看《他年她日》的劇本就非常喜歡。（記者許世穎攝）監製張艾嘉（右二）透露許光漢（左二）當初一看《他年她日》的劇本就非常喜歡。（記者許世穎攝）

「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》上週於浪漫七夕在香港展開全亞洲宣傳。監製張艾嘉透露片中他太帥、或是看起來太「許光漢」的鏡頭就剪掉，許光漢笑說：「會不會結果都剪光了，影片沒有我？」讓張艾嘉聽了當場虧：「你有這麼帥嗎？」逗笑眾人。

許光漢（左）和袁澧林因合作《他年她日》建立好默契，上週在香港宣傳時互相吐嘈。（甲上提供）許光漢（左）和袁澧林因合作《他年她日》建立好默契，上週在香港宣傳時互相吐嘈。（甲上提供）

該片男主角「薯仔」在選角階段，許光漢就是中港台甚至東南亞各國一致點名的不二人選，片中他留著長髮，他透露是張艾嘉的想法，更笑言假髮很飄逸，還想試著綁馬尾。導演龔兆平則說有時候因為他的臉被頭髮遮住而NG，女主角袁澧林更笑爆兩人吻戲「接吻『接』的是頭髮！」

除了長髮造型，許光漢的帥臉上也特別加上雀斑，張艾嘉補充：「這不是大家想像的光漢，作為演員有機會去嘗試不一樣的樣子，對他來說是一個很好的挑戰。」袁澧林則形容第一次見到他驚覺「頭跟臉好小」，讓許光漢聽了直呼：「妳的臉才小吧！」更說袁澧林看似古靈精怪，但也有獨特的想法和成熟穩重的一面。

張艾嘉形容拍攝過程「很多東西從零開始」，至於為何沒有親自參與演出，她幽默表示「我比較不喜歡演配角！」隨後解釋是因為沒有適合的角色就不該硬演，「而且我們已經有一群很優秀的演員了！」

由於電影要趕在許光漢入伍前拍完，一場身體虛弱的戲拍攝當天他雖然腸胃炎，仍二話不說上陣；還有一場挨打戲，他主動要求「打更真、更重一點」，甚至還被踢、從樓梯滾下去、重複挨打，讓導演大讚他敬業之餘也直呼抱歉。《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映。

