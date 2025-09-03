熊熊慘遭渣男騙百萬 前經紀人胡搞AB合約

熊熊（右）與黃豪平搭檔主持《戀愛熊天秤》兩人默契好、無所不談。

（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平搭檔主持兩性YT節目《戀愛熊天秤》，昨出席記者會，兩人大聊戀愛話題，熊熊自招曾被6個渣男騙快上百萬，過去創業也曾被信任的員工A錢，前經紀人更背著她搞AB合約，熊熊不禁自嘲她前半生都是「賠錢貨」。

熊熊與圈外男友結婚2年育有一女，生活美滿幸福，不過熊熊過往情史多半坎坷，她笑說自己19歲就立志要當媽媽，卻總是遇到爛桃花，熊熊也嘆自己之前都會把工作全交給經紀人或員工，還不會仔細對帳，常常遭背刺都後知後覺，如今當媽後有感養孩子的重擔，現在已經會精打細算。

請繼續往下閱讀...

熊熊明天將迎來39歲生日，被問到二胎進度，她透露今年6月已取出5顆卵，最近就要開始抽血檢查、安排植入時間，「我女兒是在龍頭出生，第二胎想要拚在馬尾，希望兩個小孩歲數不要差太多」，黃豪平則笑說：「兩個這樣剛好是『龍馬精神』!」而當黃豪平被問及師父黃子佼及朋友賀瓏近況，他坦言自己都是透過新聞才知道對方消息，不忘喊話有需要幫忙的話他會盡力。

