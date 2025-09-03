巨石強森新片脫胎換骨 威尼斯影展首映掌聲熱烈

巨石強森（左）和艾蜜莉布朗再度合作電影《粉碎機》，一同出席威尼斯影展首映紅毯時相當開心。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森、艾蜜莉布朗主演的傳記電影《粉碎機》（暫譯）1日在威尼斯影展首映，電影聚焦綜合格鬥傳奇選手馬克克爾追求事業及掙扎於藥物成癮的奮鬥歷程，映後觀眾起立鼓掌獲得今年影展目前最長的15分鐘，巨石演技大獲肯定，當場激動落淚。

該片由曾和哥哥喬許沙夫迪一同執導《失速夜狂奔》、《原鑽》的班尼沙夫迪首度單飛執導長片，巨石透過大量特殊化妝，化身兩屆綜合格鬥重量級冠軍馬克，外型幾乎讓人認不出來。

巨石過去演出《野蠻遊戲》、《玩命關頭》系列等商業大片，受訪時提到，他的事業來到一個階段，希望能挑戰過去未曾嘗試的極限，「我想拍出真正有意義的電影，能探索人性、探討掙扎與痛苦。」

電影映後反應熱烈，外媒甚至形容是繼4年前布蘭登費雪在《我的鯨魚老爸》首映時淚崩、開啟奧斯卡之路以來，未曾出現過的場面，巨石也被看好獲得生涯首度角逐奧斯卡影帝的門票。

