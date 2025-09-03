晴時多雲

娛樂 最新消息

回魂計考驗人性與正義 舒淇李心潔動私刑復仇

舒淇（右）、李心潔在《回魂計》因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇。（NETFLIX提供）舒淇（右）、李心潔在《回魂計》因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇。（NETFLIX提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕方郁婷、陳昕葳、林廷憶在Netflix影集《回魂計》分飾李心潔、舒淇、賈靜雯的女兒，在昨釋出的預告中，三人遭拐騙至廢棄泳池，現場哭喊與血跡交織，場面逼真到演員直呼窒息。

林廷憶（右）、陳昕葳在《回魂計》陷廢墟囚困哭喊「救命」，場面逼真到窒息。（NETFLIX提供）林廷憶（右）、陳昕葳在《回魂計》陷廢墟囚困哭喊「救命」，場面逼真到窒息。（NETFLIX提供）

《回魂計》故事揭露三名少女的不幸遭遇，與背後操縱人心的罪犯傅孟柏有關。他曾犯下多起虐待、性侵與殺害少女的罪行，雖被判死刑，卻未能撫平受害家屬的憤恨。舒淇、李心潔為復仇，透過神祕儀式讓傅孟柏「死而復生」，卻只能苟活七日，在囚禁與拷問中，他被逼著回答：「你覺得，我女兒的命值多少錢？我們的痛苦值多少錢？」金錢與罪惡的對照，荒謬又諷刺。

劇中，林廷憶倖存卻背負祕密；陳昕葳重傷成植物人；方郁婷則成為最殘忍的犧牲者。母親們欲親手復仇卻陷入矛盾，甚至討論「要打哪裡很痛又不會死？」賈靜雯飾演律師，起初以正義協助，卻在得知仇人復活後逐漸顯露不安。傅孟柏母親鍾欣凌更冷漠表示：「他自己造的罪孽，就要自己承擔。」家族隱晦的祕密隨之浮現。

此外，德泰混血新星尹浩宇飾演與舒淇並肩復仇的青年，泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾則化身鄰居老闆，暗中提供協助。《回魂計》將三位母親推向愛與仇恨的深淵，也拷問人性與正義的界線。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

