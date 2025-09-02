晴時多雲

娛樂 最新消息

二姐復出演唱會10大效應 續寫傳奇

江蕙完成23場演唱會帶給歌迷滿滿的感動。（寬宏提供）江蕙完成23場演唱會帶給歌迷滿滿的感動。（寬宏提供）

記者胡如虹／專題報導

江蕙完成23場演唱會帶給歌迷滿滿的感動，掀起許多效應。（寬宏提供）江蕙完成23場演唱會帶給歌迷滿滿的感動，掀起許多效應。（寬宏提供）

台語天后二姐江蕙復出歌壇舉辦的23場《無．有》演唱會昨晚圓滿落幕，除了場場座無虛席創下超過13億元的票房紀錄，長達兩個月的演出期間更掀起10大效應，讓江蕙成為台灣人心目中永遠的傳奇。

效應一：260萬人登記瘋搶票

江蕙《無．有》演唱會購票採抽籤實名制，一開始開出20場演唱會的場次就創下260萬人登記搶票的紀錄，中籤率僅7.6%，幾乎等同全台逾1成民眾瘋搶20萬張門票，打破寬宏售票系統的售票紀錄。如今23場演唱會圓滿畫下句點，歌迷敲碗加場的聲浪也不斷傳出。

效應二：文化經濟效應驚人

江蕙這次只在高雄、台北開唱，23場演唱會一票難求，帶動台北、高雄周邊住宿、交通、餐飲業全面受惠，光是寬宏藝術在演唱會舉辦期間就吃掉2萬3千個便當，經濟效應驚人。

效應三：聽江蕙唱歌政黨對立放一邊

江蕙23場演唱會歷經7月26日和8月23日兩次大罷免，社會對立與仇恨加劇，但她的歌聲消弭了對立，藍綠白不同政黨的歌迷心平氣和的坐在一起聽她唱歌，欣賞台語歌之美。

效應四：親子關係增溫

江蕙的歌是長輩的最愛，很多子女買票孝敬爸媽、阿公阿嬤，現場有許多子女攙扶著爸媽、阿公阿嬤進場看演唱會的溫馨畫面，還有老夫妻牽著手一起來聽江蕙唱歌，演唱會成為家庭融合，為親情加溫的最佳場合。

效應五：長輩回春追星自動復健

江蕙演唱會有2分之1的觀眾超過60歲，很多平日穩重自持的長輩，一碰到江蕙開口邀合唱時，都熱情的高歌，銀髮族集體回春追星畫面難得一見。而拄著拐杖，步履蹣跚的阿公阿嬤為了看江蕙，連小巨蛋3樓都願意爬上去，當江蕙要歌迷拿起全聯贊助的福利熊手燈一起搖動，平日舉不起手的阿公阿嬤也都認真的搖著福利熊，自動復健的熱情讓兒女動容。

效應六：換場影片催淚

換場影片用江蕙的歌拍成5段微電影，透過祖孫、父女、母子和夫妻不同的關係，串起3個世代的共同記憶，搭配周杰倫、張清芳、張惠妹、陳美鳳、張學友等歌手的溫情旁白，每一部影片都很催淚，後勁十足。

效應七：庶民演唱會初體驗

從卡帶唱到數位年代，江蕙的歌承載了台灣人共同的情感，也是一個時代的記憶，很多人為了聽她唱歌，第一次買票看演唱會，第一次進小巨蛋，演唱會結合東方元素的飛簷、布袋戲台等視覺設計，還有武術、舞台劇的環節，華麗的舞台和聲光效果讓歌迷看得目眩神迷，成為一生難忘的記憶。

效應八：傳承台語文化

江蕙動人的歌聲讓大家聽見了台語歌之美，原本只聽K-POP的年輕人因為陪爸媽、阿公阿嬤來看江蕙演唱會，也被江蕙的歌聲驚艷，開始認識並喜愛台語歌，為台語文化做了最好的傳承。

效應九：癌友的精神榜樣

江蕙曾經罹癌開刀、做化療，走過生命的低谷，抗癌成功重新發站上舞台，歌聲和體態依舊美好，兩個月舉辦了23場演唱會，對許多癌友來說具有正面的意義，是最好的精神榜樣。而且她在演唱會上也特別呼籲健康檢查的重要性，請子女記得帶爸媽、阿公阿嬤定期做健康檢查。

效應十：天分加勤練寫下江蕙傳奇

很多人看完江蕙《無．有》演唱會再度被她的歌聲所折服，甚至覺得她的歌聲比10年前還要更好，但其實江蕙在抗癌治療期間曾一度失聲無法唱歌，靠著不斷的練唱，才重新拾回歌聲。為了開演唱會，她半年前就進入備戰狀態，每天練唱好幾個小時，台語歌后不斷的寫下音樂傳奇，天分加上勤練缺一不可。

