晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙被拱加場 笑喊我也很愛唱 上萬歌迷齊祝生日快樂

江蕙北高巡演圓滿落幕，歌迷拱她加場，她笑說自己也很愛唱。（寬宏提供）江蕙北高巡演圓滿落幕，歌迷拱她加場，她笑說自己也很愛唱。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕23個溫暖夜晚，超過24萬名歌迷被天后「二姐」江蕙的歌聲感動，而這套好評不斷的《無．有》巡演，昨晚在台北小巨蛋落幕，適逢江蕙生日，即使她強調自己不愛過生日，但上萬歌迷還是熱情喊出「二姐生日快樂！」面對歌迷頻頻敲碗加場，江蕙也鬆口：「我也很愛唱好嗎！」

江蕙演唱會最終場，費玉清再次為蝴蝶花禮換上「紅粉佳人」新裝。（寬宏提供）江蕙演唱會最終場，費玉清再次為蝴蝶花禮換上「紅粉佳人」新裝。（寬宏提供）

歷經10年的等待，江蕙終於在今年7月重新回歸她熱愛的舞台，將近2個月時間內，她在北高雙蛋唱了23場，社群討論聲浪高，尤其讚嘆她在演唱會上40分鐘內金曲連發的實力唱功，昨晚最終場，她的歌聲依舊動人，毫無疲憊感。

江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康平安。（記者陳慧玲攝）江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康平安。（記者陳慧玲攝）

江蕙獻唱《等待舞伴》、《無言花》等歌曲，台下歌迷高舉各種祝福布條，寫下「女神二姐生日快樂」等內容，她說：「謝謝你們都記得我生日，但是我沒有在過生日的。」另外談到：「真的非常感謝，我真的是完全不敢相信，今天是演唱會最後一場。」台下歌迷高喊「加場」，江蕙笑說：「你當成小巨蛋是我家喔，人家都是排好的。」但也鬆口：「如果能加場，我也很想唱，我請製作單位盡量留意一下，如果真的可以加，我們就敬請期待！」

江蕙結束23場演唱會，感謝一起合作的工作人員。（寬宏提供）江蕙結束23場演唱會，感謝一起合作的工作人員。（寬宏提供）

另外江蕙也談到，若要加場，也要團隊有空才行，「這是大工程，希望寬宏努力一點、辛苦一點，看看可不可以加場。」她幽默說：「我也很愛唱好嗎！」還問歌迷：「我加場，你們會來嗎？」全場高喊會，江蕙看到台下螢光棒燈海很漂亮，笑說：「螢光棒一搖，我覺得我是個巨星！」

演唱黃鶯鶯歌曲《哭砂》前，江蕙笑說這首歌有歷史了，「年齡不可逆，但我們永遠都是30歲！」演出尾聲江蕙除了在《家後》這首歌和歌迷互動，另外也以帶有祝福意義的《博杯》獻給歌迷，最後演出團隊一起同台謝幕，安可時她也完整唱完《甲你攬牢牢》一度感動落淚，高喊「後會有期」，完成巡演，江蕙將稍作休息，也考慮安排旅行放鬆一下。

除了江蕙好友費玉清再次為蝴蝶花禮「變裝」成「粉紅佳人」，另外歌迷也集資送花，花牌寫下：「你若有了解，請你繼續唱，生日快樂，健康平安！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中