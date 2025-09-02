江蕙被拱加場 笑喊我也很愛唱 上萬歌迷齊祝生日快樂

江蕙北高巡演圓滿落幕，歌迷拱她加場，她笑說自己也很愛唱。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕23個溫暖夜晚，超過24萬名歌迷被天后「二姐」江蕙的歌聲感動，而這套好評不斷的《無．有》巡演，昨晚在台北小巨蛋落幕，適逢江蕙生日，即使她強調自己不愛過生日，但上萬歌迷還是熱情喊出「二姐生日快樂！」面對歌迷頻頻敲碗加場，江蕙也鬆口：「我也很愛唱好嗎！」

江蕙演唱會最終場，費玉清再次為蝴蝶花禮換上「紅粉佳人」新裝。（寬宏提供）

歷經10年的等待，江蕙終於在今年7月重新回歸她熱愛的舞台，將近2個月時間內，她在北高雙蛋唱了23場，社群討論聲浪高，尤其讚嘆她在演唱會上40分鐘內金曲連發的實力唱功，昨晚最終場，她的歌聲依舊動人，毫無疲憊感。

江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康平安。（記者陳慧玲攝）

江蕙獻唱《等待舞伴》、《無言花》等歌曲，台下歌迷高舉各種祝福布條，寫下「女神二姐生日快樂」等內容，她說：「謝謝你們都記得我生日，但是我沒有在過生日的。」另外談到：「真的非常感謝，我真的是完全不敢相信，今天是演唱會最後一場。」台下歌迷高喊「加場」，江蕙笑說：「你當成小巨蛋是我家喔，人家都是排好的。」但也鬆口：「如果能加場，我也很想唱，我請製作單位盡量留意一下，如果真的可以加，我們就敬請期待！」

江蕙結束23場演唱會，感謝一起合作的工作人員。（寬宏提供）

另外江蕙也談到，若要加場，也要團隊有空才行，「這是大工程，希望寬宏努力一點、辛苦一點，看看可不可以加場。」她幽默說：「我也很愛唱好嗎！」還問歌迷：「我加場，你們會來嗎？」全場高喊會，江蕙看到台下螢光棒燈海很漂亮，笑說：「螢光棒一搖，我覺得我是個巨星！」

演唱黃鶯鶯歌曲《哭砂》前，江蕙笑說這首歌有歷史了，「年齡不可逆，但我們永遠都是30歲！」演出尾聲江蕙除了在《家後》這首歌和歌迷互動，另外也以帶有祝福意義的《博杯》獻給歌迷，最後演出團隊一起同台謝幕，安可時她也完整唱完《甲你攬牢牢》一度感動落淚，高喊「後會有期」，完成巡演，江蕙將稍作休息，也考慮安排旅行放鬆一下。

除了江蕙好友費玉清再次為蝴蝶花禮「變裝」成「粉紅佳人」，另外歌迷也集資送花，花牌寫下：「你若有了解，請你繼續唱，生日快樂，健康平安！」

