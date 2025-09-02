晴時多雲

娛樂 最新消息

Ozone私密睡衣萌照曝光 源少年慶3歲 SEVENTOEIGHT征韓回台喊夢幻

Ozone推出第一本寫真書，私密感的睡衣造型讓粉絲覺得可愛。（索尼音樂提供）Ozone推出第一本寫真書，私密感的睡衣造型讓粉絲覺得可愛。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕多組男團最近都有開心事，Ozone首次推出寫真書，睡衣模樣登上封面；AcQUA源少年出道3週年，端出蛋糕和粉絲同歡；SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台，一返台就看到粉絲接機，感動直呼「超幸福！」

Ozone飛往泰國清邁拍攝的第一本寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》，同名單曲也蟬聯數位排行榜冠軍，回想拍照當天，凌晨2點就必須起床做拍攝準備，團員笑說：「那天真的太早起，穿上睡衣會有種魔力，非常容易想閉上眼睛。」

源少年端上蛋糕，和粉絲一起慶祝3週年。（種子音樂提供）源少年端上蛋糕，和粉絲一起慶祝3週年。（種子音樂提供）

源少年日前和歌迷一起慶祝「3歲生日」，主題是「水喔！柑仔店」，遊戲橋段還融入「太空氣球」、「直笛」等充滿童年回憶的小物，談到3年的成長，隊長莑茗分享：「以前總想一個人扛下所有，但後來發現，在團體裡彼此相信，才能走得更遠。」

SEVENTOEIGHT返台，熱情歌迷前往接機。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT返台，熱情歌迷前往接機。（天空娛樂提供）

SEVENTOEIGHT以點擊近千萬的新歌《Drip & Drop》成功開拓K-POP版圖，最近回台歌迷熱情接機，學駿說：「在成為偶像之前完全沒有被接機的經驗，如今真的發生在自己身上，覺得好夢幻！」9月13日團員會在信義香堤大道辦見面會。

