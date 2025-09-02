《角頭》造勢擠爆夜市票房破1.4億 《96分鐘》高鐵CP陪粉絲過情人節

《角頭－鬥陣欸》人氣超旺，高捷（中）、王識賢等劇組演員前往夜市會粉絲。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來國片宣傳拚人氣，《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》選擇貼近影迷互動，成功創造社群話題。《鬥陣欸》口碑爆棚，上映11天全台賣破1.4億，《96分鐘》主角林柏宏、宋芸樺則化身「最強宣傳CP」，狂掀追星人潮。

《角頭－鬥陣欸》延續去年《角頭－大橋頭》氣勢，六大角頭幫派、全新勢力及多線敘事方式讓觀眾直呼「燒腦」，更帶動串流平台《角頭》舊作再度登上排行榜，網路聲量居高不下。

近日《角頭－鬥陣欸》劇組前進全台5大夜市，吸引上萬粉絲見偶像，光是10分鐘路程要花上近1小時才能走完；王識賢見到滿場粉絲心情超好，當場開唱金曲回饋粉絲，驚人盛況堪比跨年人潮。

宋芸樺（左）、林柏宏趁《96分鐘》正式上映前勤跑宣傳，和影迷近距離互動。（華影國際提供）

至於台灣首部「高鐵」災難動作片《96分鐘》將於5日在台上映，林柏宏、宋芸樺上週出席七夕特別場暨見面會，更驚喜現身台北信義區、高雄駁二與台中逢甲夜市；兩人和幸運觀眾大玩情話環節，貼心合照，陪上千名影迷過情人節，還有粉絲發文分享「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」

此外，《96分鐘》推出4首宣傳曲，其中全球宣傳曲《What Am I Fighting For》由蕭秉治與法蘭首度合唱，該曲呼應片中角色面臨危機時的掙扎與選擇，已於各大串流平台上架。

