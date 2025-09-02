晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭》造勢擠爆夜市票房破1.4億 《96分鐘》高鐵CP陪粉絲過情人節

《角頭－鬥陣欸》人氣超旺，高捷（中）、王識賢等劇組演員前往夜市會粉絲。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》人氣超旺，高捷（中）、王識賢等劇組演員前往夜市會粉絲。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來國片宣傳拚人氣，《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》選擇貼近影迷互動，成功創造社群話題。《鬥陣欸》口碑爆棚，上映11天全台賣破1.4億，《96分鐘》主角林柏宏、宋芸樺則化身「最強宣傳CP」，狂掀追星人潮。

《角頭－鬥陣欸》延續去年《角頭－大橋頭》氣勢，六大角頭幫派、全新勢力及多線敘事方式讓觀眾直呼「燒腦」，更帶動串流平台《角頭》舊作再度登上排行榜，網路聲量居高不下。

近日《角頭－鬥陣欸》劇組前進全台5大夜市，吸引上萬粉絲見偶像，光是10分鐘路程要花上近1小時才能走完；王識賢見到滿場粉絲心情超好，當場開唱金曲回饋粉絲，驚人盛況堪比跨年人潮。

宋芸樺（左）、林柏宏趁《96分鐘》正式上映前勤跑宣傳，和影迷近距離互動。（華影國際提供）宋芸樺（左）、林柏宏趁《96分鐘》正式上映前勤跑宣傳，和影迷近距離互動。（華影國際提供）

至於台灣首部「高鐵」災難動作片《96分鐘》將於5日在台上映，林柏宏、宋芸樺上週出席七夕特別場暨見面會，更驚喜現身台北信義區、高雄駁二與台中逢甲夜市；兩人和幸運觀眾大玩情話環節，貼心合照，陪上千名影迷過情人節，還有粉絲發文分享「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」

此外，《96分鐘》推出4首宣傳曲，其中全球宣傳曲《What Am I Fighting For》由蕭秉治與法蘭首度合唱，該曲呼應片中角色面臨危機時的掙扎與選擇，已於各大串流平台上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中