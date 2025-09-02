晴時多雲

娛樂 最新消息

（人物專訪）方序中讓《紅豬》與夢同行致敬飛官外公 董十行挑戰宮﨑駿完成大使命

方序中（左）、董十行自2022年與吉卜力合作，推出台灣限定海報，大受歡迎。（記者潘少棠攝）方序中（左）、董十行自2022年與吉卜力合作，推出台灣限定海報，大受歡迎。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

台灣知名設計師方序中自2022年起攜手藝術家董十行，為吉卜力經典電影在台重映打造特典海報，成功打響名號，今年3月更掀起了「王蟲之亂」，紅到連日本人都搶著要。本報專訪方序中、董十行搭檔，揭開海報製作的幕後秘辛，方序中更分享本週將推出的《紅豬》海報，其實是送給飛官外公的禮物。

董十行（右）、方序中滔滔不絕，完全沉迷於海報之中。（記者潘少棠攝）董十行（右）、方序中滔滔不絕，完全沉迷於海報之中。（記者潘少棠攝）

★董十行力求極致 3月掀王蟲之亂紅到日本

方序中回憶起當年接到片商邀請，設計《神隱少女》台灣限定海報，難掩震驚，因為吉卜力在影迷心中的份量有多大，他是知道的，他覺得不可思議，怎麼敢去挑戰宮﨑駿的作品？董十行反應雷同，聽到吉卜力3個字就知道不是在開玩笑，也因此這對「方董」組合花了更多時間心力在討論、重看電影董十行光是一張海報就要花1至4個月的時間繪製，且就算遠看是一片黑，他仍堅持用一筆一畫填滿。中間雖幾度遭到吉卜力打槍，他們也不斷調整細節，力求完美。

「王蟲圖鑑」海報在今年3月掀起瘋搶，連日本人都想要。（甲上娛樂提供）「王蟲圖鑑」海報在今年3月掀起瘋搶，連日本人都想要。（甲上娛樂提供）

這是一個史無前例的大案子，董十行壓力很大，但絕對不准自己偷懶，「你要讓吉卜力認可的東西，就是要做到極致！我給自己很大的使命。」董十行的目標是不讓業界的人看到破綻，而他確實成功了，同行詢問度很高之外，3月因應《風之谷》上映推出的「王蟲圖鑑」更是掀起旋風，方序中到大阪工作時，竟然還有日本夫婦拿出海報找他簽名，讓兩人都十分驕傲。

方序中坦言在與吉卜力合作的5張海報中，《紅豬》對他而言最為重要。（記者潘少棠攝）方序中坦言在與吉卜力合作的5張海報中，《紅豬》對他而言最為重要。（記者潘少棠攝）方序中的外公生前是位飛官，服裝造型恰好與《紅豬》波魯克一模一樣。（方序中提供）方序中的外公生前是位飛官，服裝造型恰好與《紅豬》波魯克一模一樣。（方序中提供）

《紅豬》回歸簡單 方序中投射外公精神

他們第5次合作的電影《紅豬》海報本週四起開放兌換，一改王蟲圖鑑給人的震撼，《紅豬》卻回歸簡單，方序中的用意是呼應當時宮﨑駿的心境變化。方序中坦言在創作《紅豬》海報時想起已故的外公，外公也是一名飛官，年輕時英勇挺拔，晚年享受天倫之樂，就如同此次海報設計，「這架飛機再也沒有翱翔在天上，而是悠閒浮在水面上，空戰英雄回到了他嚮往的平靜生活，但心裡夢想沒有消失。」

《紅豬》其中一幕描寫昔日已逝的飛行夥伴們在天空集結而成像銀河般的飛機群，令方序中深感震撼。（甲上娛樂提供）《紅豬》其中一幕描寫昔日已逝的飛行夥伴們在天空集結而成像銀河般的飛機群，令方序中深感震撼。（甲上娛樂提供）《紅豬》海報中的透明飛機代表昔日戰友仍陪伴在側。（甲上娛樂提供）《紅豬》海報中的透明飛機代表昔日戰友仍陪伴在側。（甲上娛樂提供）

此次海報命名為「與夢同行」，方序中想起外公，忍不住哽咽，稱這張海報對他而言非常重要，他將外公的精神投射在「紅豬」波魯克身上，儘管歸於日常，不過心中永遠有一片藍天。

