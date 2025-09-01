星二代選美喜獲第五名佳績 鄭智化愛女留英豪砸1800萬

鄭安琪（右）仙氣登場，鄭智化坐輪椅現身，力挺愛女參賽選美。（中華全球城市選拔協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年第20屆全球城市小姐世界邀請賽昨登場，9名台灣佳麗與20位國際選手同場競逐后冠。其中最吸睛的是《星星點燈》主唱鄭智化現身，為參賽的女兒鄭安琪加油。鄭安琪最終榮獲第五名，也是唯一擠進前五榜單的台灣代表。

26歲的鄭安琪一襲銀白魚尾禮服亮相，藍色刺繡與亮片閃耀，頭戴羽飾冠冕。她透露頭飾由父母共同製作，「這真的是一個很特別的經驗，帶著爸爸媽媽的愛與祝福，一起登上這個國際舞台。」

鄭智化為此推掉澳門演唱會，損失數百萬酬勞也甘願。他笑言老來得女格外珍惜，「光是在英國留學6年，就花了1800萬以上。」更打趣鄭安琪過去是「回台灣最頻繁」的留學生，連北一女老師都好奇：「妳到底有沒有在英國念書？」

談到近況，鄭智化這些年為了健康多待在台中，「因為台中比較不潮濕，腳的狀況比較好。」至於是否登台取決於心情與體力，「如果願意的話天天都能唱，累了就會推掉一些。」

