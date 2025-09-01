晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星二代選美喜獲第五名佳績 鄭智化愛女留英豪砸1800萬

鄭安琪（右）仙氣登場，鄭智化坐輪椅現身，力挺愛女參賽選美。（中華全球城市選拔協會提供）鄭安琪（右）仙氣登場，鄭智化坐輪椅現身，力挺愛女參賽選美。（中華全球城市選拔協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年第20屆全球城市小姐世界邀請賽昨登場，9名台灣佳麗與20位國際選手同場競逐后冠。其中最吸睛的是《星星點燈》主唱鄭智化現身，為參賽的女兒鄭安琪加油。鄭安琪最終榮獲第五名，也是唯一擠進前五榜單的台灣代表。

26歲的鄭安琪一襲銀白魚尾禮服亮相，藍色刺繡與亮片閃耀，頭戴羽飾冠冕。她透露頭飾由父母共同製作，「這真的是一個很特別的經驗，帶著爸爸媽媽的愛與祝福，一起登上這個國際舞台。」

鄭智化為此推掉澳門演唱會，損失數百萬酬勞也甘願。他笑言老來得女格外珍惜，「光是在英國留學6年，就花了1800萬以上。」更打趣鄭安琪過去是「回台灣最頻繁」的留學生，連北一女老師都好奇：「妳到底有沒有在英國念書？」

談到近況，鄭智化這些年為了健康多待在台中，「因為台中比較不潮濕，腳的狀況比較好。」至於是否登台取決於心情與體力，「如果願意的話天天都能唱，累了就會推掉一些。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中