娛樂 最新消息

阿璞否認秘婚 把豆花妹當自己人

阿璞否認秘婚 把豆花妹當自己人八三夭完成高雄演唱會，阿電（左起）、霸天、阿璞、小橘、劉逼開心慶功。
（KKLIVE、不搖就滾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭前晚在高雄巨蛋順利完成「沒有翅膀的人」新巡演，主唱阿璞女友「豆花妹」蔡黃汝也低調坐在觀眾席欣賞，慶功受訪時媒體好奇豆花妹是否已秘密成了阿璞配偶，他說：「還不是配偶，是另一半。」雖然沒有秘婚，但已把豆花妹當「自己人」。

阿璞否認秘婚 把豆花妹當自己人豆花妹在觀眾席欣賞男友阿璞的表演。
（資料照，記者陳慧玲攝）

開唱前夕剛好是七夕情人節，但因為要總彩排，阿璞沒時間和豆花妹過節，他甜說：「如果是對的人，天天都是情人節！」大方放閃豆花妹是他心中「對的人」。

談到巡演主題歌《沒有翅膀的人》，阿璞謙虛表示：「八三夭不是什麼大明星，我們的音樂一直陪伴小人物成長。這首歌是在寫每個世代面對的不同課題，以前會覺得一定要達成什麼目標、夢想，現在更希望大家能在音樂中找到力量，更喜歡自己。」

演出中團長小橘不慎踩到舞台上機關，扭傷右腳；鼓手阿電則是打鼓時太投入，左手無名指掉了一塊皮，傷及肉，當場濺血，直到下台才發現一件衣服、兩件褲子上都染血。

