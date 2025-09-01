晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張基河打趣想到基河路打卡 泰團POTATO盼嘗起司馬鈴薯

張基河笑說第一次知道台灣有基河路，希望到時候能去拍照打卡。（記者王文麟攝）張基河笑說第一次知道台灣有基河路，希望到時候能去拍照打卡。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕JAM JAM ASIA亞洲音樂節迎來外國明星，韓星張基河暌違7年來台開唱，笑說想跟「基河路」拍照打卡，至於「泰國五月天」POTATO則是想喝道地珍奶以及石頭火鍋，記者更推薦品嘗起司馬鈴薯，他們也點頭願意嘗試。

POTATO現身北流開唱，Pup（右二）大讚粉絲的創意。（記者王文麟攝）POTATO現身北流開唱，Pup（右二）大讚粉絲的創意。（記者王文麟攝）

張基河上次來台已經是2018年，這是他第三度來台，大讚台灣食物很好吃，此趟還到饒河夜市品嘗了「鴨舌」搭配啤酒，「我生平第一次知道這個食物的存在，我是很樂於挑戰新事物，外表很奇特，滿好入口的。」他希望能讓台粉看看自己7年來變化，也盼能有機會來台辦專場。

泰國天團POTATO昨天在北流演出，主唱Pup因演出《絕妙騙局》中的僧人角色受到歡迎，前天台粉接機也準備了「缽」，讓Pup笑到不行。Pup昨天直呼很新鮮，本以為沒有人會幫忙接機，覺得十分驚訝，希望能透過這次表演，讓更多台灣人認識POTATO。最後他還重返「僧人」的角色為大家祈福，「祝各位都能有美好的心靈，平安喜樂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中