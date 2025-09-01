張基河打趣想到基河路打卡 泰團POTATO盼嘗起司馬鈴薯

張基河笑說第一次知道台灣有基河路，希望到時候能去拍照打卡。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕JAM JAM ASIA亞洲音樂節迎來外國明星，韓星張基河暌違7年來台開唱，笑說想跟「基河路」拍照打卡，至於「泰國五月天」POTATO則是想喝道地珍奶以及石頭火鍋，記者更推薦品嘗起司馬鈴薯，他們也點頭願意嘗試。

POTATO現身北流開唱，Pup（右二）大讚粉絲的創意。（記者王文麟攝）

張基河上次來台已經是2018年，這是他第三度來台，大讚台灣食物很好吃，此趟還到饒河夜市品嘗了「鴨舌」搭配啤酒，「我生平第一次知道這個食物的存在，我是很樂於挑戰新事物，外表很奇特，滿好入口的。」他希望能讓台粉看看自己7年來變化，也盼能有機會來台辦專場。

泰國天團POTATO昨天在北流演出，主唱Pup因演出《絕妙騙局》中的僧人角色受到歡迎，前天台粉接機也準備了「缽」，讓Pup笑到不行。Pup昨天直呼很新鮮，本以為沒有人會幫忙接機，覺得十分驚訝，希望能透過這次表演，讓更多台灣人認識POTATO。最後他還重返「僧人」的角色為大家祈福，「祝各位都能有美好的心靈，平安喜樂。」

