許光漢客座落日飛車主唱 遭爆冷面笑匠

許光漢現身北流參加JAM JAM ASIA 亞洲音樂節演出，客座落日飛車主唱。（北流提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男神許光漢退伍後，各大演藝工作又要搶人，七夕當天他先在香港現身為新片《他年她日》宣傳，成為各大媒體焦點，昨晚則出現在台北流行音樂中心和金曲獎最佳樂團落日飛車同台獻唱，這也是他退伍後在台灣的第一場大型公開活動，再次搶盡風頭。

金曲獎最佳樂團落日飛車昨晚壓軸演出。

（北流提供）

許光漢除了是電影、戲劇男神，他也有自己的音樂夢，還曾受邀擔任金曲歌后田馥甄的演唱會嘉賓。昨晚許光漢出現在北流參加JAM JAM ASIA 亞洲音樂節演出，擔任贏得本屆金曲獎多項獎、已在國際樂壇發光的落日飛車「客座主唱」，落日飛車主唱國國介紹許光漢時說：「讓我們歡迎已經在世界飛翔的許光漢！」他們一起演唱《Let There Be Light Again》，另外許光漢也唱他自己的歌曲《想去哪》。

陳珊妮除了演唱也朗頌詩。（北流提供）

過去許光漢曾在落日飛車點擊破百萬的《Antenna》單曲MV和竇靖童演出，這次則和落日飛車同台合唱，國國回想過去和許光漢合作的往事笑說：「我們有眼不識泰山，當時在合作《Vanilla Villa 》MV後才知道他超紅！然後認識之後才發現，他是位長得很帥的冷面笑匠！」這次再度合作，國國特別誇讚許光漢：「我們溝通起來都非常流暢有默契，光漢一如往常非常的敬業跟認真，而且有自己的堅持，哈哈！」

落日飛車經常受邀參加海外音樂祭演出，昨晚也帶來曾在美國知名科切拉音樂節演唱過的《我是一隻魚》，另外也驚喜首唱多首新歌，包括《Wind of Tomorrow》、《Bluebird》等，宛如把現場當成新歌發表會。

昨晚陳珊妮獻唱多首歌，談到：「這些年我不時會在演出結尾分享一首詩，這是今年的第一次，就獻給JAM JAM ASIA！」她也透露演出結束想留下來看許光漢和落日飛車的演出。

