娛樂 最新消息

電豹女小楓自爆陰陽眼 3鬼同屋驚嚇急搬家

電豹女啦啦隊成員雪寶（左起）、安汝、笑笑、筱緹、小楓、草莓分享過往七夕情人節難忘經驗。（記者潘少棠攝）電豹女啦啦隊成員雪寶（左起）、安汝、笑笑、筱緹、小楓、草莓分享過往七夕情人節難忘經驗。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕職籃隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」，昨舉辦辦《Panco x電豹女孩》大型見面會，首次15位成員全員同框，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。

笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine與思思登場時，即帶來3首應援曲串燒舞蹈，展現高度默契與舞台魅力，並預告新賽季將以更高規格編舞亮相。

活動中，適逢情人節剛過，成員分享難忘回憶。隊長小楓坦言，因曾在七夕被分手，至今仍害怕過節；笑笑則回憶大學時期情人節上陽明山，與男友騎車爆胎後只得推車下山，趣事引發全場笑聲。

另外，筱緹透露曾在吉隆坡遭海關盤問並搜身，直呼驚險，安汝也表示身為單身女性最怕被帶入小房間。小楓則自曝有「陰陽眼」，兩年半前在租屋處驚見一家3口鬼影，嚇得立刻搬家。

