娛樂 最新消息

劉永才讚台灣感性是親切 大啖美食獨不喜臭豆腐

劉永才讚台灣感性是親切 大啖美食獨不喜臭豆腐劉永才昨在台受訪，認為台灣充滿著親切。
（FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團B.A.P成員劉永才昨在台舉行見面會，此次的主題「游泳」音相似他的名字「劉永」，他透露過去到各地開唱，常常到飯店的游泳池游泳，因此愛上這項運動。「喜歡在游泳時的自由與和平的感覺，很安靜很穩定，粉絲來現場享受這個時光，讓粉絲像我一樣感到很舒服、很幸福。」

每次來台，劉永才都會大快朵頤一番，他品嘗了蚵仔麵線、貢丸湯、北京烤鴨、燒賣及炒飯等等，也前往了樂華夜市，當然香菜美食對他來說沒有問題，不過提到臭豆腐時，他表示：「每次來都會勸我們挑戰臭豆腐，吃過很多次，不過不是我喜歡的類型！」

他的歌曲《DIVE》的歌詞是在台灣創作，劉永才提到他所認為的台灣感性是「親切」，台灣大眾運輸可以很自在的搭乘，走在每條小巷子也讓他覺得很舒服，這是他對台灣的印象，希望之後也能到台北以外的地方觀光。

