娛樂 最新消息

《我家的事》回家風光首映 潘導母親好命戴得獎「真珠」

電影《我家的事》在彰化社頭首映，導演潘客印（左二）的媽媽（左三）盛裝蒞臨，佩戴別具意義的「珍珠項鍊」，讓主演曾敬驊（左）和黃珮琪（右起）、高伊玲、藍葦華又驚又喜。（牽猴子提供）電影《我家的事》在彰化社頭首映，導演潘客印（左二）的媽媽（左三）盛裝蒞臨，佩戴別具意義的「珍珠項鍊」，讓主演曾敬驊（左）和黃珮琪（右起）、高伊玲、藍葦華又驚又喜。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕導演潘客印來自彰化縣社頭鄉，他昨帶著執導電影《我家的事》及眾演員重回拍攝地社頭國中，舉行盛大的千人首映會，導演一家人更是現身支持，媽媽身穿大紅色上衣和紡紗長裙力挺，現場十分溫馨。

曾敬驊想起在彰化拍攝時滿是溫暖，「當時自己生活狀態不好，來到這有種回到我宜蘭家鄉的感覺」，他稱讚當地風景美麗、美食多，同樣來自宜蘭的藍葦華和曾敬驊有一樣的心情，更誇潘客印的溫暖感染了大家。

活動「嬌點」莫過於潘客印的母親，她不但盛裝出席，脖子上的珍珠項鍊也大有來頭，因為這是4位主演今年在大阪亞洲影展中共同榮獲「藥師真珠獎最佳演出獎」的獎品，潘客印母親被兒子、演員們簇擁，幸福的問大家：「有好命嗎？」獲得全場掌聲。

