晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

星野源被台粉求婚破功笑場 6000人嗨跳《月薪嬌妻》戀舞

星野源帶來20首歌曲，展現專業歌手的超強實力。（Taichi Nishimaki提供）星野源帶來20首歌曲，展現專業歌手的超強實力。（Taichi Nishimaki提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名歌手星野源暌違6年來台，昨結束在台兩天的演唱會，共吸引6000人朝聖，他開頭就大喊：「好久不見，我回來了！」台粉以「歡迎回來」迎接星野源，星野源用中文大讚「可愛」，更自稱「帥」，氣氛十分溫馨。

星野源昨以《地獄有何不好》、《SUN》等夯曲開場，他用中文「大家好，台北」打招呼，很開心能夠再次來到台北。他名曲連發，帶來《喜劇》、《不思議》、《創造》等人氣歌曲，讓全場聽得如癡如醉，在演唱《2》時，與他合作的韓星李泳知更透過影像跨海對唱，歌迷又驚又喜。

星野源嗨翻全場，6000名觀眾滿載而歸。（翻攝自IG）星野源嗨翻全場，6000名觀眾滿載而歸。（翻攝自IG）

演唱會最高潮，莫過於他與新垣結衣演出的日劇《月薪嬌妻》的主題曲《戀》，全場都起立跟著一起邊唱邊跳「戀舞」，星野源最後還小小SOLO了一段舞蹈，讓全場觀眾嗨到最高點，最後他用中文大喊「謝謝」，粉絲持續不斷的尖叫聲都快掀翻屋頂，連星野源都感激的說：「天啊氣氛真的好熱啊！謝謝你們。」並用中文大讚「可愛」。

安可部分，星野源戴著假髮現身，其實這是他的另一身分「偽明」，偽明向粉絲打招呼，要大家多說他「噁心」，「噁心對我是稱讚喔！但在日本不要亂用。」沒想到現場有人跟偽明求婚，讓偽明直言：「讓我想一下。」不過講到一半，連星野源自己都笑場，一度變回本尊問粉絲：「大家OK嗎？」讓粉絲笑到不行。在偽明下台後，星野源再度上台，感謝台粉的支持，並承諾一定還會再來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中