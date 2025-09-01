星野源被台粉求婚破功笑場 6000人嗨跳《月薪嬌妻》戀舞

星野源帶來20首歌曲，展現專業歌手的超強實力。（Taichi Nishimaki提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名歌手星野源暌違6年來台，昨結束在台兩天的演唱會，共吸引6000人朝聖，他開頭就大喊：「好久不見，我回來了！」台粉以「歡迎回來」迎接星野源，星野源用中文大讚「可愛」，更自稱「帥」，氣氛十分溫馨。

星野源昨以《地獄有何不好》、《SUN》等夯曲開場，他用中文「大家好，台北」打招呼，很開心能夠再次來到台北。他名曲連發，帶來《喜劇》、《不思議》、《創造》等人氣歌曲，讓全場聽得如癡如醉，在演唱《2》時，與他合作的韓星李泳知更透過影像跨海對唱，歌迷又驚又喜。

星野源嗨翻全場，6000名觀眾滿載而歸。（翻攝自IG）

演唱會最高潮，莫過於他與新垣結衣演出的日劇《月薪嬌妻》的主題曲《戀》，全場都起立跟著一起邊唱邊跳「戀舞」，星野源最後還小小SOLO了一段舞蹈，讓全場觀眾嗨到最高點，最後他用中文大喊「謝謝」，粉絲持續不斷的尖叫聲都快掀翻屋頂，連星野源都感激的說：「天啊氣氛真的好熱啊！謝謝你們。」並用中文大讚「可愛」。

安可部分，星野源戴著假髮現身，其實這是他的另一身分「偽明」，偽明向粉絲打招呼，要大家多說他「噁心」，「噁心對我是稱讚喔！但在日本不要亂用。」沒想到現場有人跟偽明求婚，讓偽明直言：「讓我想一下。」不過講到一半，連星野源自己都笑場，一度變回本尊問粉絲：「大家OK嗎？」讓粉絲笑到不行。在偽明下台後，星野源再度上台，感謝台粉的支持，並承諾一定還會再來。

