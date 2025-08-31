晴時多雲

夢多用「力」愛台灣 砸千萬辦健身賽

夢多熱愛台灣，盼透過舉辦健身賽事，讓台灣成為亞洲健身運動的重要據點。（記者陳奕全攝）夢多熱愛台灣，盼透過舉辦健身賽事，讓台灣成為亞洲健身運動的重要據點。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕日籍男星夢多創立夢想盃健美賽已3年多，今年迎來第三屆，規模再升級，昨推出綜合力量賽事「2025 AROAK DREAM CUP夢想盃力量大賽」，賀少俠、佩德羅、南非混血選手肯納及「日本最美記者」宮河麻耶特地來台參賽，角逐高額賽事獎金。

夢多今年斥資逾8位數打造賽事，熱愛台灣的他受訪表示，自己愛台灣的心不是只用嘴巴說說而已，「我要用行動和熱情來謝謝台灣。這次看到很多人來參賽，覺得很驕傲，謝謝你們喜歡這個活動。」他也期盼台灣能成為亞洲健身運動的重要據點，「讓運動成為一種生活態度，而不只是比賽。」

夢多提到，接下來要看存款夠不夠才能決定下屆比賽規模，喊話希望「老闆們」能多多支持。宮河麻耶昨也熱情用中文和大家問好，並表示從19歲起健身至今已15年，透過健身活動可以與各地建立連結覺得很感動。

