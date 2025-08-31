晴時多雲

娛樂 最新消息

蔡詩芸激曬蜜大腿 王陽明盯場

蔡詩芸（中）首唱新歌，率領舞者火辣熱舞。 （記者胡舜翔攝）蔡詩芸（中）首唱新歌，率領舞者火辣熱舞。 （記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」連續兩天在北流登場，來自亞洲不同國家，超過70組音樂人助陣催生最強臺北國際音樂趴。昨首日「DizzyDizzo」蔡詩芸化身火辣的「BAD MAMA」，激裸蜜大腿耍辣使壞，與來自沖繩的新世代饒舌才子OZworld共演，老公王陽明就坐在台下盯場。金曲歌后蔡健雅也登台，單身的她霸氣向粉絲喊話：「沒有情人沒關係，姐陪你，姐也是過來人！」

蔡詩芸祭出新歌《BadMaMa》首唱，超中毒的旋律配上犀利俏皮的歌詞超級洗腦。今年是蔡詩芸與老公王陽明結婚10週年，受訪笑說：「（之後）應該會以紀念日為重點來慶祝，目前還沒有特別的想法！」除了推出新歌，近來她也錄製節目《星廚之戰》，負責擔任主廚助理，過程中學習到許多料理技巧。

蔡健雅獻唱抒情歌曲，療癒台下單身的歌迷。（記者胡舜翔攝）蔡健雅獻唱抒情歌曲，療癒台下單身的歌迷。（記者胡舜翔攝）

蔡健雅金嗓療傷單身粉 霸氣喊姐陪你

蔡健雅彈著吉他帥氣登台，重現《被馴服的象》、《LettingGo》、《墜落》等歌曲。歌后唱完《芬蘭距離》忍不住笑喊，台上不斷有冷氣的風吹向她的喉嚨，「不要吹我喉嚨，我盡可能不要破音。」談到七夕情人節剛過，蔡健雅表示：「我很多歌不太適合談戀愛，都很可憐、被欺騙。」隔空關心單身的粉絲。

J.Sheon則與好友YELLOW黃宣搭擋共演，YELLOW黃宣以「水乳交融」來形容兩人合作，「我是『水』、他是『乳』，因為他練健身練得太好。」笑爆J.Sheon的肌肉越練越大。

