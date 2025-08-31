晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成軍22年「八三夭」雄蛋開生日趴 歌迷嗨拱唱到12點

八三夭從高雄展開全新巡演。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭從高雄展開全新巡演。（KKLIVE、不搖就滾提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕今天是八三夭成軍22年生日，昨晚先在高雄巨蛋舉辦萬人生日趴，這也是全新「沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」首站，一開場就驚喜首唱全新歌曲《最瘋狂的藝術家》。

八三夭迎接生日，登上高雄巨蛋「開趴」獻唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭迎接生日，登上高雄巨蛋「開趴」獻唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）

5層樓高懸吊舞台帥爆 歌迷嗨拱唱到12點

八三夭演唱會門票開賣就秒殺完售，票房推估有2500萬元，開場時團員從約5層樓高的懸吊舞台空降，除演唱新歌，也獻唱《大逃殺》、《馬子狗》等嗨歌，阿璞稱歌迷是「小人物號領航員」，還喊話全場歌迷：「一起開啟今年的生日趴！」劉逼則說：「每年想著可以送大家什麼禮物，第一首就唱全新的歌有點風險。」但其實團員完全不用擔心歌迷不熟悉新歌，因為一開場全場就很投入。

阿璞透露八三夭要出新專輯，開玩笑要以歌迷的尖叫聲大小決定何時發片。（KKLIVE、不搖就滾提供）阿璞透露八三夭要出新專輯，開玩笑要以歌迷的尖叫聲大小決定何時發片。（KKLIVE、不搖就滾提供）

除了晚上的演唱會，從白天起演唱會周邊就打造了八三夭嘉年華市集，邀請街頭藝人、小丑演出魔術，還有特色攤位進駐，阿電關心問歌迷：「太陽很大沒有中暑吧？」還提到過了凌晨12點就是八三夭生日，歌迷高喊：「唱到12點。」阿璞開玩笑說：「如果唱到12點（超時），下台會被警察杯杯銬走。」但之後他說其實未來真的很想挑戰一次唱跨夜的演唱會。

八三夭唱完《規則就是用來打破的》，現場噴起彩帶，阿璞說：「這麼早就噴彩帶，我們預算這麼高喔？」他也預告八三夭接下來要發新專輯，笑說：「看大家尖叫聲才知道多久才會發。」結果全場歌迷都高聲尖叫。昨晚八三夭首唱演唱會主題新歌《沒有翅膀的人》，也開放現場歌迷點歌，並帶來歌迷喜愛的《東區東區》，最後以破億神曲《想見你想見你想見你》畫下句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中