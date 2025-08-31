成軍22年「八三夭」雄蛋開生日趴 歌迷嗨拱唱到12點

八三夭從高雄展開全新巡演。（KKLIVE、不搖就滾提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕今天是八三夭成軍22年生日，昨晚先在高雄巨蛋舉辦萬人生日趴，這也是全新「沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」首站，一開場就驚喜首唱全新歌曲《最瘋狂的藝術家》。

八三夭迎接生日，登上高雄巨蛋「開趴」獻唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）

5層樓高懸吊舞台帥爆 歌迷嗨拱唱到12點

八三夭演唱會門票開賣就秒殺完售，票房推估有2500萬元，開場時團員從約5層樓高的懸吊舞台空降，除演唱新歌，也獻唱《大逃殺》、《馬子狗》等嗨歌，阿璞稱歌迷是「小人物號領航員」，還喊話全場歌迷：「一起開啟今年的生日趴！」劉逼則說：「每年想著可以送大家什麼禮物，第一首就唱全新的歌有點風險。」但其實團員完全不用擔心歌迷不熟悉新歌，因為一開場全場就很投入。

阿璞透露八三夭要出新專輯，開玩笑要以歌迷的尖叫聲大小決定何時發片。（KKLIVE、不搖就滾提供）

除了晚上的演唱會，從白天起演唱會周邊就打造了八三夭嘉年華市集，邀請街頭藝人、小丑演出魔術，還有特色攤位進駐，阿電關心問歌迷：「太陽很大沒有中暑吧？」還提到過了凌晨12點就是八三夭生日，歌迷高喊：「唱到12點。」阿璞開玩笑說：「如果唱到12點（超時），下台會被警察杯杯銬走。」但之後他說其實未來真的很想挑戰一次唱跨夜的演唱會。

八三夭唱完《規則就是用來打破的》，現場噴起彩帶，阿璞說：「這麼早就噴彩帶，我們預算這麼高喔？」他也預告八三夭接下來要發新專輯，笑說：「看大家尖叫聲才知道多久才會發。」結果全場歌迷都高聲尖叫。昨晚八三夭首唱演唱會主題新歌《沒有翅膀的人》，也開放現場歌迷點歌，並帶來歌迷喜愛的《東區東區》，最後以破億神曲《想見你想見你想見你》畫下句點。

