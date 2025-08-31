晴時多雲

娛樂 最新消息

勇兔真的勇 好食光尬戲金獎前輩偷師演技

林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）與張詩盈。（大愛電視提供）林筳諭（中）在《日日好食光》撮合范瑞君（右）與張詩盈。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「勇兔」林筳諭演出大愛劇《日日好食光》，與范瑞君、張詩盈、楊麗音、謝瓊煖等金鐘、金馬得主合作，加上吳佳珊、高玉珊、郎祖筠等資深演員，讓她自嘲：「我怎麼會有勇氣接拍！」

勇兔直言：「跟她們對戲壓力好大，我會不會曝露自己的短處？」她坦言會偷看前輩「學一點」，沒想到大家表演非常生活化，看不出痕跡。她說范瑞君私下很少女，會泡花茶、做臉，但在劇組走路就有大姐大氣勢，完全融入劇情。

勇兔、范瑞君、張詩盈劇中個性截然不同，范瑞君與張詩盈一見面氣氛就緊張，每回都劍拔弩張，幸好有勇兔當潤滑劑，才結下「三美」好情誼。

張詩盈與范瑞君有一場零台詞戲，開拍前導演告訴張詩盈：「要有心理準備，明天這場是邵惠美（角色名）整齣戲最崩潰的一場。」拍攝時，她與范瑞君及導演決定不加台詞，用表演詮釋。張詩盈說：「我整個人沉浸在自己的狀態裡，沒有特別希望范瑞君協助我。」

