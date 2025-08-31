晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬東石還沒來台先點菜 雷嘉汭韓國拍戲賺到大咖暖爸

雷嘉汭在《十二使者》劇中角色使用弓箭，昨受訪時表演拉弓姿勢。（記者王文麟攝）雷嘉汭在《十二使者》劇中角色使用弓箭，昨受訪時表演拉弓姿勢。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷嘉汭和韓星馬東石、徐仁國、成東鎰等人合作Disney+韓劇《十二使者》，昨分享當時在韓國拍戲4個月的奇幻旅程。她指出馬東石戲裡戲外都是大家的隊長，照顧所有人，常找她吃飯之外，也很有耐心聽她用破韓文聊天，馬東石還要她當東道主，指名之後來台要重溫「香腸加蒜頭」的道地好滋味。

雷嘉汭為戲學1年韓文，不曾因台詞不流利NG，聊天時卻因韓文鬧出烏龍。去年底發生濟州航空空難，她碰巧返台工作，回到劇組時，徐仁國問她「有沒有見到父母」，她想表達「沒見到」，但發音出了差錯，講成「我父母不見了」，徐仁國聽聞震驚到瞳孔地震，以為她爸媽出意外，好在一旁翻譯老師立刻替她解釋原意。

此外，演出過《請回答1988》的資深演員成東鎰也對雷嘉汭相當溫暖，拍戲空檔得知她愛吃醬蟹，隔天就帶了滿滿保鮮盒的3公斤醬蟹給她。在殺青酒上，他突然指著雷嘉汭說：「這是我台灣daughter（女兒）！」她立刻打蛇隨棍上喊他「爸爸」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中