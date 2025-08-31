馬東石還沒來台先點菜 雷嘉汭韓國拍戲賺到大咖暖爸
雷嘉汭在《十二使者》劇中角色使用弓箭，昨受訪時表演拉弓姿勢。（記者王文麟攝）
〔記者蕭方綺／台北報導〕雷嘉汭和韓星馬東石、徐仁國、成東鎰等人合作Disney+韓劇《十二使者》，昨分享當時在韓國拍戲4個月的奇幻旅程。她指出馬東石戲裡戲外都是大家的隊長，照顧所有人，常找她吃飯之外，也很有耐心聽她用破韓文聊天，馬東石還要她當東道主，指名之後來台要重溫「香腸加蒜頭」的道地好滋味。
雷嘉汭為戲學1年韓文，不曾因台詞不流利NG，聊天時卻因韓文鬧出烏龍。去年底發生濟州航空空難，她碰巧返台工作，回到劇組時，徐仁國問她「有沒有見到父母」，她想表達「沒見到」，但發音出了差錯，講成「我父母不見了」，徐仁國聽聞震驚到瞳孔地震，以為她爸媽出意外，好在一旁翻譯老師立刻替她解釋原意。
請繼續往下閱讀...
此外，演出過《請回答1988》的資深演員成東鎰也對雷嘉汭相當溫暖，拍戲空檔得知她愛吃醬蟹，隔天就帶了滿滿保鮮盒的3公斤醬蟹給她。在殺青酒上，他突然指著雷嘉汭說：「這是我台灣daughter（女兒）！」她立刻打蛇隨棍上喊他「爸爸」。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接