晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人癒合MV哲謙超會演 鍾雪瑩哭功震撼全場

金馬影后鍾雪瑩（右二）跨刀演出告五人的新歌MV。（相信音樂提供）金馬影后鍾雪瑩（右二）跨刀演出告五人的新歌MV。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人拍攝新歌《癒合》MV，鼓手哲謙內斂的獨角戲被雲安與犬青狂讚：「超會演！內心戲100分！」繼「墜落篇」MV上線一週衝破百萬點閱後，前天再公開第二支「接住篇」，許多粉絲都看到噴淚。

告五人邀請金馬影后鍾雪瑩跨刀演出，犬青分享：「我們有看過雪瑩演的戲，能夠成功邀請她演出真的很幸運、很開心，她是一個很真實、親切的人。」

鍾雪瑩在MV中多場崩潰的哭戲震撼全場，雲安大讚：「我特別喜歡有場戲，她準備撥電話前的掙扎，那是融合很多情緒的一段戲，非常非常難，但她演得很棒。」鍾雪瑩回應，當下她想到現實中許多人面臨的掙扎，「到底要珍惜自己，還是珍惜這段關係，這是一道極難的選擇題。」

拍攝期間，告五人與鍾雪瑩初次見面就在基隆的拍攝場景，團員熱情推薦廟口香腸與營養三明治等美食。鍾雪瑩笑著回憶：「那天一見面，他們在吃鹹酥雞，我也感覺到飢餓感，可是下一秒就看到他們在鏡頭前揮灑自如，我當時只顧著看，就來不及吃了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中