告五人癒合MV哲謙超會演 鍾雪瑩哭功震撼全場
金馬影后鍾雪瑩（右二）跨刀演出告五人的新歌MV。（相信音樂提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人拍攝新歌《癒合》MV，鼓手哲謙內斂的獨角戲被雲安與犬青狂讚：「超會演！內心戲100分！」繼「墜落篇」MV上線一週衝破百萬點閱後，前天再公開第二支「接住篇」，許多粉絲都看到噴淚。
告五人邀請金馬影后鍾雪瑩跨刀演出，犬青分享：「我們有看過雪瑩演的戲，能夠成功邀請她演出真的很幸運、很開心，她是一個很真實、親切的人。」
鍾雪瑩在MV中多場崩潰的哭戲震撼全場，雲安大讚：「我特別喜歡有場戲，她準備撥電話前的掙扎，那是融合很多情緒的一段戲，非常非常難，但她演得很棒。」鍾雪瑩回應，當下她想到現實中許多人面臨的掙扎，「到底要珍惜自己，還是珍惜這段關係，這是一道極難的選擇題。」
拍攝期間，告五人與鍾雪瑩初次見面就在基隆的拍攝場景，團員熱情推薦廟口香腸與營養三明治等美食。鍾雪瑩笑著回憶：「那天一見面，他們在吃鹹酥雞，我也感覺到飢餓感，可是下一秒就看到他們在鏡頭前揮灑自如，我當時只顧著看，就來不及吃了。」
