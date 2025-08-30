Jolin濕擁泰國男神 沉迷曖昧對視-Tor來台助陣PillowMV 親密互動天后

蔡依林（左）與泰國男神Tor在MV中互動很甜蜜。

（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林在七夕情人節推出浪漫新歌《Pillow》MV，男主角力邀泰國男神「Tor」助陣，天后自曝拍攝MV時，聯想到以前與伴侶間的甜蜜互動。Jolin與Tor在大雨中擁抱、對視，淋到全身濕透，導演更不斷加戲，臨時要求兩人對視、轉圈、貼近彼此，捕捉最自然的親密互動。

蔡依林勾著Tor拍攝浪漫MV。

（華納音樂提供）

Tor專程從泰國來台灣拍攝，不忘在社群分享喝了珍珠奶茶的照片。Jolin大讚男主角的專業表現，稱他自然流露的情感讓拍攝更貼近真實氛圍。Tor拍攝後也直呼現場氣氛太浪漫，甚至笑說：「現實生活中還沒做過這麼浪漫的事！」

Jolin大方分享，如果是在約會時，最喜歡與男方對看，專注在彼此眼神裡的微妙交流，「對看多久不一定，看到對方害羞為止就好。」認為這種帶著曖昧的凝視，與《Pillow》MV中戀人氛圍相互呼應。

近來Jolin公開晚上9點半就要入睡的生活作息，成為大眾討論話題，許多網友更笑稱要效法她的自律生活。天后更公開偏愛款式比較「花俏」的床單：「我的床喜歡比較花的，朋友來家裡看到都會驚嘆『妳的床單這麼多采多姿』，在大家眼裡看起來很奔放。」

此外，Jolin也在主持的Podcast節目《Pleasure Talks》，透露過去為了身材管理找過許多營養師，現在則接觸到荷爾蒙飲食，根據自己身體變化去選擇食物，而非只光看熱量數字。天后更幽默分享，至今時常看到網上流傳假消息，許多打著「蔡依林營養師」為招牌分享飲控方法，她看了忍不住笑說：「我想說這位是？他寫的內容好像不是我今天早上吃的。」

