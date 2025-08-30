晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許光漢退伍宣傳他年她日 自嘲二度就業 撇將接演尚氣2

許光漢（左）、袁澧林昨搶先參觀電影《他年她日》的展覽。（甲上提供）許光漢（左）、袁澧林昨搶先參觀電影《他年她日》的展覽。（甲上提供）

〔記者許世穎／香港報導〕「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》昨選在浪漫七夕於香港舉辦亞洲記者會，退伍後首度公開露面的他和女主角袁澧林、監製張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中一同出席。許光漢笑稱自己是社會新鮮人，「用二度就業比較貼切一點，其實現在訪問都還在適應，有不真實感！」

藝術總監文念中（左起）、許光漢、監製張艾嘉、昂坪360董事總經理董沛銓、袁澧林、導演龔兆平一同出席《他年她日》亞洲記者會。（昂坪360提供）藝術總監文念中（左起）、許光漢、監製張艾嘉、昂坪360董事總經理董沛銓、袁澧林、導演龔兆平一同出席《他年她日》亞洲記者會。（昂坪360提供）

記者會現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，許光漢一現身現場尖叫聲不斷，他說很開心見到粉絲，「滿緊張的，很久沒有見到大眾了！」回憶服役生活，他覺得自己有變得比較再成熟一點，「具體可能有點難說，但可能會希望更直接一點吧！」

許光漢說這一年有很長時間可以跟自己獨處，「也會回想過去幾年忙碌工作得到那些回饋，又必須待在一個地方，也有學習新的語言。」先前曾傳聞他將演出漫威《尚氣2》，他也首度親自澄清：「其實被講到都快以為是真的，目前沒有收到任何的邀約！」但他強調會努力讓自己看有沒有機會，「能去參與試鏡就好了！」

片中許光漢飾演的「薯仔」和袁澧林飾演的「安晴」一年見一次面，他也有感而發的表示「希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂」；袁澧林則笑言「遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間跟距離，這也是我們電影想表達的訊息！」

《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲盛大同步上映，隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中