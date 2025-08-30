許光漢退伍宣傳他年她日 自嘲二度就業 撇將接演尚氣2

許光漢（左）、袁澧林昨搶先參觀電影《他年她日》的展覽。（甲上提供）

〔記者許世穎／香港報導〕「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》昨選在浪漫七夕於香港舉辦亞洲記者會，退伍後首度公開露面的他和女主角袁澧林、監製張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中一同出席。許光漢笑稱自己是社會新鮮人，「用二度就業比較貼切一點，其實現在訪問都還在適應，有不真實感！」

藝術總監文念中（左起）、許光漢、監製張艾嘉、昂坪360董事總經理董沛銓、袁澧林、導演龔兆平一同出席《他年她日》亞洲記者會。（昂坪360提供）

記者會現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，許光漢一現身現場尖叫聲不斷，他說很開心見到粉絲，「滿緊張的，很久沒有見到大眾了！」回憶服役生活，他覺得自己有變得比較再成熟一點，「具體可能有點難說，但可能會希望更直接一點吧！」

請繼續往下閱讀...

許光漢說這一年有很長時間可以跟自己獨處，「也會回想過去幾年忙碌工作得到那些回饋，又必須待在一個地方，也有學習新的語言。」先前曾傳聞他將演出漫威《尚氣2》，他也首度親自澄清：「其實被講到都快以為是真的，目前沒有收到任何的邀約！」但他強調會努力讓自己看有沒有機會，「能去參與試鏡就好了！」

片中許光漢飾演的「薯仔」和袁澧林飾演的「安晴」一年見一次面，他也有感而發的表示「希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂」；袁澧林則笑言「遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間跟距離，這也是我們電影想表達的訊息！」

《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲盛大同步上映，隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法