梁佑南美食PK劉至翰 搶當雲林帶貨王

劉至翰（左起）、梁佑南、余政鴻在七夕情人節合體，推廣雲林特產。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕梁佑南、劉至翰昨受邀擔任雲林農產推廣網紅導師，兩人一碰面就火花四射，現場直接互嗆下戰帖。梁佑南放話：「要把雲林好物變成我的拿手菜！」劉至翰則不甘示弱回應：「看誰的料理能把觀眾迷倒！」一場精彩的美食PK戰就此引爆，雙雙搶當雲林「帶貨王」。

雲林素有「台灣農產廚房」美譽，盛產稻米、蔬果、水產與畜產，是台灣人的餐桌驕傲。此次活動邀來梁佑南、劉至翰及余政鴻擔任網紅導師與主持人，憑藉高人氣與親和力，帶領觀眾「雲端逛市集」。昨恰逢七夕情人節，梁佑南開心表示：「今天能和大家一起過節，分享雲林的好滋味，特別有意義。」

請繼續往下閱讀...

兩人分別率領團隊展開料理對決，梁佑南展現霸氣姐姐風範，主打「媽媽的味道」，要用家常菜征服人心；劉至翰則以創意料理挑戰傳統，試圖玩出新花樣。雙方鬥廚藝讓現場氣氛嗨到最高點，觀眾紛紛敲碗期待節目播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法