晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳念真威脅金孫 抓周抓電影場記板就打斷手

吳念真（左）同台兒子吳定謙，談及升格為阿公之後的生活日常。（TVBS提供）吳念真（左）同台兒子吳定謙，談及升格為阿公之後的生活日常。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳念真與兒子吳定謙日前一同登上節目《TVBS看板人物》，暢談家庭故事與舞台創作。吳念真談及升格阿公後的日常，寵孫的他怕錯過與孫子的晚間視訊，甚至會拖著不去洗澡，生活節奏在有了孫子後產生很大變化。

吳定謙爆料在兒子抓周時，吳念真竟把電影場記板丟到一旁，還半開玩笑叮嚀：「抓這個阿公就打斷你的手。」似乎是不想孫子和他走一樣的辛苦路。吳念真平常也會因為不想錯過與孫子的視訊，常常吃飽後猶豫要不要立刻去洗澡，一邊怕錯過寶貴時刻，一邊又怕被太太嫌棄拖延，主持人方念華笑著點出：「這就是要為誰『犧牲』。」

而聊到吳定謙這次的作品《八月在我家》，吳定謙坦言平時難以看見別人家庭的真實互動，但透過舞台劇卻能窺見熟悉的縮影，提到舞台劇最迷人的地方在於「觀眾也是創作的一份子」，吳念真則說這就是他很喜歡舞台劇的原因之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中