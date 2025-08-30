吳念真威脅金孫 抓周抓電影場記板就打斷手

吳念真（左）同台兒子吳定謙，談及升格為阿公之後的生活日常。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳念真與兒子吳定謙日前一同登上節目《TVBS看板人物》，暢談家庭故事與舞台創作。吳念真談及升格阿公後的日常，寵孫的他怕錯過與孫子的晚間視訊，甚至會拖著不去洗澡，生活節奏在有了孫子後產生很大變化。

吳定謙爆料在兒子抓周時，吳念真竟把電影場記板丟到一旁，還半開玩笑叮嚀：「抓這個阿公就打斷你的手。」似乎是不想孫子和他走一樣的辛苦路。吳念真平常也會因為不想錯過與孫子的視訊，常常吃飽後猶豫要不要立刻去洗澡，一邊怕錯過寶貴時刻，一邊又怕被太太嫌棄拖延，主持人方念華笑著點出：「這就是要為誰『犧牲』。」

而聊到吳定謙這次的作品《八月在我家》，吳定謙坦言平時難以看見別人家庭的真實互動，但透過舞台劇卻能窺見熟悉的縮影，提到舞台劇最迷人的地方在於「觀眾也是創作的一份子」，吳念真則說這就是他很喜歡舞台劇的原因之一。

