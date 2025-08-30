（桃園電影獎）楊貴媚《吳愛麗》大滿貫奪女配找到新工作 馬志翔出道25年首擒演技獎

楊貴媚連兩年在桃影拿獎，以《小雁與吳愛麗》抱走最佳女配角獎。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／桃園報導〕2025桃園電影獎（原名：台灣獎）昨頒獎，香港紀錄片《日泰小食》抱走最佳影片，楊貴媚以《小雁與吳愛麗》奪下最佳女配角獎，是她連兩年在桃影拿獎；《獵人兄弟》馬志翔勇奪男配角，是他出道25年的第一個演技獎項。

楊貴媚接連以《小雁與吳愛麗》得到金馬獎、台北電影獎肯定，這次再獲最佳女配角，完成「三冠王」大滿貫；她說自從拿下金鐘、金馬後，去年暌違21年才在桃影以《春行》拿到最佳女主角，笑稱從此開胡。

請繼續往下閱讀...

楊貴媚謙稱不是「吳愛麗」（角色名）厲害，是編劇、導演厲害，更對著評審團主席陳玉勳說，「出道這麼多年還沒和勳導合作，今天我跟他說『找我演，我會接』」，獲陳玉勳兩個「OK」回應，讓她嗨喊：「我找到新工作了。」

馬志翔以《獵人兄弟》拿下最佳男配角獎，是出道以來首個演員獎項。（桃園電影節提供）

馬志翔最近在大愛劇《我們六個》飾演爸爸「林達生」讓觀眾恨得牙癢癢，討論度大增；他昨以電影《獵人兄弟》抱走最佳男配角獎，台上呼籲外界重視原住民議題。馬志翔在片中因槍枝走火入獄，出獄後和「哥哥」徐詣帆相處矛盾，情感戲大考驗，評審誇馬志翔演出收放得宜，有著難以取代的存在感。

《日泰小食》導演冼澔楊（左）、製片邱屏瑜開心榮獲最佳影片。（桃園電影節提供）

★《日泰小食》獲最佳影片 《優雅的相遇》雙喜

最佳影片《日泰小食》導演冼澔楊長時間蹲點離島小店，呈現當代香港民眾的精神面貌，獲評審青睞。男女主角分別頒給《囚犬》陳泰河和《虎紋少女》札芙琳札伊里札爾，兩人皆因工作在身，不克出席領獎。導演張作驥電影《優雅的相遇》拿下評審團特別獎和未來之星獎，因特別獎有10萬台幣獎金，張作驥一聽開心說：「會給劇組分一分，沒有他們幫忙，就沒有這部電影。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法