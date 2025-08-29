《樂團祭》開播 鳳小岳領軍參賽

由鳳小岳（右）領軍的樂團壓克力柿子將參與節目《樂團祭》。（五条文化提供）

〔記者林欣穎、實習記者譚曉曼／台北報導〕曾當過《大嘻哈時代2》製作人的陳鎮川打造首檔樂團養成節目《樂團祭》，由獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強、Youtuber兼電音女團「妮可醬」主唱的Sandra擔任主持人，昨他們與參賽者之一的鳳小岳出席開播記者會，聊到每次錄影都會有上百名觀眾特地到現場觀看，樂團與歌迷的互動勢必會成為節目一大亮點。

《樂團祭》找來24組樂團參與，其中有鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」，鳳小岳提到拍攝一天幾乎要花上10幾個小時，與團員關係變得更加親近，還因此知道了彼此的怪癖，「可以看到每個樂團不同的屬性，台上、台下的狀態差很多。」

這次接下主持棒的阿強高興表示，打算要用很樂團的方式介紹參賽者給觀眾認識；Sandra則提到每次錄影都會有歌迷到場，「他們都裝備齊全，有毛巾、扇子。樂團的文化不能少了聽眾，看到他們與觀眾的互動，真的很像在看一個音樂祭。」

