鄭伊健搭檔嫩妹沒代溝 認老不再演《古惑仔》系列

許恩怡（左）與鄭伊健相差37歲，在《久別重逢》中譜出一場跨時空戀曲。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北－香港連線報導〕鄭伊健在新片《久別重逢》中與年僅21歲的香港新生代女星許恩怡譜出一段跨時空的戀曲，雖然雙方相差37歲，不過鄭伊健表示完全沒有代溝，也很喜歡跟年輕人合作，感覺自己都充滿活力，也認為「永遠年輕」才是成為成功演員的關鍵。

57歲的鄭伊健昨和導演梁禮彥接受台灣媒體訪問，梁禮彥透露從一開始就屬意鄭伊健飾演男主角蘇昇華，十分欣賞仍保有赤子之心、活在當下的鄭伊健，而許恩怡雖然年僅21歲，不過成熟且有智慧，梁禮彥相信兩人能激發出很好的化學反應。

此次接演愛情片，連鄭伊健都直呼難得，畢竟過去的作品有不少動作片，他坦言到了這個年紀，比起與老搭檔合作，更喜歡與年輕導演攜手，盼從他們身上學習到新事物。至於是否願意再次演《古惑仔》系列，鄭伊健笑說：「你看我的年紀什麼古惑仔，都過去了！」希望將機會留給新導演、演員。

近年作品量大不如前，曾被人質疑是否處於半退休狀態，鄭伊健謙虛表示：「是沒有人找我，不想拍跟以前一模一樣的，想找一些沒有嘗試過的。」前幾年他來台拍攝台劇《百萬人推理》，鄭伊健開心且享受，希望有一天能再與台灣劇組合作，「要看需不需要我、喜不喜歡我」。《久別重逢》9月5日在台上映。

