娛樂 最新消息

〈威尼斯影展〉荷索擒終身成就金獅 柯波拉讚如百科全書

法蘭西斯柯波拉（左）頒發終身成就金獅獎給德國名導韋納荷索。（路透）法蘭西斯柯波拉（左）頒發終身成就金獅獎給德國名導韋納荷索。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第82屆威尼斯影展於台灣時間昨凌晨開幕，《教父》名導法蘭西斯柯波拉月初才在羅馬動心臟手術，如期現身頒發終身成就金獅獎給82歲德國名導韋納荷索；紅毯包括影后凱特布蘭琪、蒂坦史雲頓等好萊塢明星逐一亮相，男神喬治克隆尼則在遊艇上向粉絲揮手，現場星光熠熠。

凱特布蘭琪火辣深V亮相影展紅毯，全場最吸睛。（歐新社）凱特布蘭琪火辣深V亮相影展紅毯，全場最吸睛。（歐新社）

柯波拉盛讚荷索「不僅能填滿整本百科全書，他本身就是一本百科全書」；韋納荷索和柯波拉的交情約半世紀，他感謝柯波拉早年給予許多支持，「在我沒錢住酒店時，柯波拉讓我住在他舊金山的家，得以創作出《陸上行舟》的劇本。」

亞歷山大潘恩直言現今仍愛到電影院欣賞電影。（法新社）亞歷山大潘恩直言現今仍愛到電影院欣賞電影。（法新社）

影展吸引眾多國際巨星齊聚紅毯，最吸睛的莫過於凱特布蘭琪胸前開到肚臍的火辣剪裁，高貴不失性感驚艷全場，「古一大師」蒂妲史雲頓則延續前衛風格，造型同樣吸睛。

擔任主競賽單元評審團主席的金獎導演亞歷山大潘恩，率巴西影后費爾南達托雷斯、伊朗導演穆罕默德拉蘇洛夫等評審現身開幕式，由潘恩代表發言。外媒問到「加薩戰爭」相關問題，潘恩委婉迴避表示「沒準備好回答」，坦言「來到這裡是為了評審和討論電影，我的政治觀點相信和在座許多人是一致的。」

近年串流平台當道，導致全球觀影人數下滑，亞歷山大潘恩坦言現在依舊偏愛在電影院欣賞作品，但不得不承認家庭觀影的便利性頗具誘惑力；本屆主競賽單元中，亞洲包括舒淇首度擔任導演的《女孩》、孫藝真和李炳憲主演的《徵人啟弒》都將角逐最佳影片「金獅獎」殊榮。

