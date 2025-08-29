張信哲合唱薛之謙 笑虧非常難搞 新輯屬於藏滿故事 傳遞向陽力量

張信哲舉辦新專輯《屬於》發片記者會。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「情歌王子」張信哲昨天在北京舉辦概念專輯《屬於》記者會，包括「哈林」庾澄慶、周興哲、林俊傑、薛之謙等藝人都錄製影片祝賀，他在專輯中與好友薛之謙一起合唱了《你不是一個人》，忍不住笑虧對方「非常難搞」；哈林則誇讚出道多年的張信哲，居然還有這麼大的熱情發行新專輯，直呼厲害與佩服。

其實張信哲早在忙「未來式」巡演時就在籌備這張專輯，他說與薛之謙是因為聚會認識，後期又因為節目而熟識，這次合唱的歌曲就是由薛之謙擔綱製作。

張信哲談到：「原本製作人的東西跟想法都差了一口氣，最後他說就他來做。」笑說薛之謙做音樂非常認真，「錄音時抓得很細，會盯到很細微的細節，我本來還很客氣，說若有想法可以跟我講，結果錄完音的隔天我就接到電話。」最後共錄了5天兩人才完成滿意的歌曲。

昨天在記者會現場也播放了新歌《屬於我們的故事》的情境短片，男主角是殘障人士，同時也是咖啡店的經營者，特別現身分享從學生時期聽著張信哲的音樂一路到創業，這20多年來的心路歷程，並以「陪伴」二字總結歌曲帶來的力量。張信哲感動地說：「希望透過鏡頭看見平凡人的酸甜苦辣，將向陽的張力傳遞給每一位正在經歷故事的人。」

