晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影后女配互打嚴重 曾莞婷期待入圍金鐘

曾莞婷期待下月公布的金鐘入圍名單能榜上有名。（記者蕭方綺攝）曾莞婷期待下月公布的金鐘入圍名單能榜上有名。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷去年在夯劇《影后》演技讓人驚豔，昨出席活動，坦言對9月15日將公布金鐘獎入圍名單既期待又緊張，劇組已替她報名戲劇類女配角獎，但這齣戲「網內互打」嚴重，已經鍍金的楊貴媚、鍾欣凌、謝瓊煖等也報名此獎項，她苦笑：「以前的影后都擠在女配！」透露大家在聊天群組都默契避談入圍話題。

她一直嚮往金鐘獎，去年還特地到廟裡祈願，期待以《省省吧！我家富貴發》首度入圍，最終落空，令她相當沮喪。

此外，她是「大牙」周宜霈5年前登記結婚時的證人之一，得知好友婚變，她頗訝異，透露大牙夫妻倆5月曾一起替她慶生，沒想到後來大牙前夫突然傳訊息給曾莞婷：「姐姐不好意思，讓妳失望」，讓她滿頭霧水，趕緊聯繫大牙關心，才得知兩人準備離婚。

看好友離婚是否對婚姻更感恐懼？曾莞婷回：「我本來對婚姻就沒期待，希望有個伴互相照顧很不錯。」她空窗超過3年，今年初特地拿出10年前朋友在巴黎買的紅線，希望覓得良緣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中