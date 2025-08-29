影后女配互打嚴重 曾莞婷期待入圍金鐘

曾莞婷期待下月公布的金鐘入圍名單能榜上有名。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷去年在夯劇《影后》演技讓人驚豔，昨出席活動，坦言對9月15日將公布金鐘獎入圍名單既期待又緊張，劇組已替她報名戲劇類女配角獎，但這齣戲「網內互打」嚴重，已經鍍金的楊貴媚、鍾欣凌、謝瓊煖等也報名此獎項，她苦笑：「以前的影后都擠在女配！」透露大家在聊天群組都默契避談入圍話題。

她一直嚮往金鐘獎，去年還特地到廟裡祈願，期待以《省省吧！我家富貴發》首度入圍，最終落空，令她相當沮喪。

此外，她是「大牙」周宜霈5年前登記結婚時的證人之一，得知好友婚變，她頗訝異，透露大牙夫妻倆5月曾一起替她慶生，沒想到後來大牙前夫突然傳訊息給曾莞婷：「姐姐不好意思，讓妳失望」，讓她滿頭霧水，趕緊聯繫大牙關心，才得知兩人準備離婚。

看好友離婚是否對婚姻更感恐懼？曾莞婷回：「我本來對婚姻就沒期待，希望有個伴互相照顧很不錯。」她空窗超過3年，今年初特地拿出10年前朋友在巴黎買的紅線，希望覓得良緣。

