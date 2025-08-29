晴時多雲

娛樂 最新消息

《扛金鐘60大任》Lulu曾寶儀 怕超時 超前控場 幽默喊話入圍者 預先準備好得獎感言

Lulu（左）、曾寶儀分別主持金鐘60節目類及戲劇類頒獎典禮，喊話入圍者記得先準備好得獎感言。（記者陳奕全攝）Lulu（左）、曾寶儀分別主持金鐘60節目類及戲劇類頒獎典禮，喊話入圍者記得先準備好得獎感言。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘獎今年將迎來一甲子，節目類及戲劇類典禮主持人分別由「Lulu」黃路梓茵、「阿寶」曾寶儀扛下重任，其中曾寶儀3年前主持金鐘時，大將之風獲得滿堂彩，如今再披戰袍，曾寶儀嘆被講「零負評」壓力很大，還忍不住哀求「放老人家一條生路！」，而每年典禮的時間控管都是一大難關，兩人更「超前控場」幽默呼籲入圍者都要先把得獎感言想好。

第60屆金鐘獎節目類及戲劇類將在10/17、10/18登場，昨Lulu與曾寶儀出席記者會，兩人表示，今年想把時間都留給入圍者，表演橋段暫時賣關子。至於會不會擔心典禮超時，Lulu隨即戲精上身用哭腔喊到「怎麼每次超時都算我們（主持人）的」，隨即喊話入圍者們可以先想好感言，「有入圍就有可能得獎，可以寫在紙上，手機可能會當機，等它打開還要多花時間，背起來講出來也很帥，講不完可以寫在臉書上。」曾寶儀更直言：「不要再說沒想過會得獎！」Lulu馬上接梗笑回：「齁！妳在學誰」，搞笑互動引發全場大笑。

曾寶儀過去擔任第57屆戲劇類金鐘獎典禮主持人，超穩台風被網友狂讚，形容典禮有「小金馬」規格，不過曾寶儀曾累到在節目上透露希望不要再找她主持，坦言金鐘要做的功課範圍包山包海、真的太累，但今年她在收到邀約後，便義無反顧地接下主持棒。而Lulu之前曾因在金曲獎上表演兒歌《蘑菇濃湯》一度掀起爭議，被問是否會有陰影？她則秒回不會，「就是專注當下，把現在做好未來才會好！」

而Lulu與吳宗憲、陳漢典主持的《綜藝大熱門》迎來改版，目前還在籌劃當中，未有後續消息。Lulu感慨節目錄了12年，自己跟吳宗憲等人吃飯相處時間可能都比爸媽還要多，也很希望今年節目能夠入圍並得獎。

